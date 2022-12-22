'Şifa Niyetine' gösterisi Esenyurtlularla buluştu

Altan Erkekli ve Veysel Diker’in gösterisi olan “Şifa Niyetine” Esenyurt’ta sahnelendi. Oyuncuların anılarını müzik eşliğinde anlattığı gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve sanat alanında ilçede birçok etkinlik düzenleyen Esenyurt Belediyesi, “Şifa Niyetine” adlı gösteriyi vatandaşlarla buluşturdu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi. "Müzikten Beri; Sözden Öte" temasıyla; Altan Erkekli kendi yaşam hikâyelerini anlatarak seyircileri keyifli bir yolculuğa çıkardı, Veysel Diker ise sevdiği türküleri piyano, keman ve gitardan oluşan orkestra eşliğinde seslendirerek kulakların pasını sildi. Sözün ve müziğin yüzlerce kişiyi buluşturduğu geceye ilgi yoğundu.

“Sanat bütün köprüleri kurar”

Sahne öncesinde Esenyurt hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Altan Erkekli, “Burada altyapının yapıldığını; gençlerle, çocuklarla, tiyatro kurslarıyla, mahalledeki organizasyonlarla bunun geliştiğini, Sayın Başkan’ın da bu işe çok önem verdiğini duydum. Bu beni mutlu etti. Sanat her zaman güzellikleri beraberinde getireceği için o yabancılaşma da bizle beraber kültürün, dostluğun, sevginin oluştuğu bir semt oluşturur. İş sanatla yapıldığı zaman çok önde oluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin damarlarından biri kopmuş gibidir’ cümlesinden yola çıkarak, sanatla her şeyin üstesinden gelebileceğimize inandığım için bu akşam o duygularla seyircinin karşısına çıkacağım” dedi.

“İyi ki geldik”

Esenyurt’a geldiği için heyecanlı olduğunu belirten Veysel Diker ise “İyi ki geldik. Geldiğim için mutluyum. Bugünkü seyircinin nasıl tepki vereceği, neler hissedeceğimiz beni heyecanlandırıyor, çünkü bu bir yolculuk. Daha önce gelmemiş olmanın da büyük heyecanı var, umarım bundan sonra gelmeye devam ederiz, karşılıklı o enerjiyi alıp veririz” ifadelerini kullandı