'Sıfır Atık' gazetesinin yeni sayısı okuyucularla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Sıfır Atık’ gazetesinin yeni sayısının yayınlandığını kamuoyuna duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Hareketi’ne dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Sıfır Atık’ gazetesinin yeni sayısının ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Özhaseki, Sıfır Atık konusunda yapılan proje ve faaliyetlere yer verilen ‘Sıfır Atık’ gazetesinin tamamının, geri dönüştürülmüş kağıtlardan hazırlandığını belirtti.

‘Sıfır Atık’ gazetesinin yeni sayısının dolu dolu içeriğe sahip olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017’de başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’nin çalışmalarını konu alan ‘Sıfır Atık’ gazetemizin yeni sayısı bugün yayınlandı. Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Bu vesileyle ‘Sıfır Atık’ın bir dünya markası haline gelmesine öncülük eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ‘Türkiye Yüzyılı’na uygun olarak daha temiz ve daha yeşil bir dünya için başta ‘Sıfır Atık’ başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Gazete kapağından Emine Erdoğan’ın açıklaması yer aldı

Sıfır Atık bilincinin oluşturulması ve daha da yaygınlaştırılması amacıyla çıkarılan gazetenin yeni sayının kapağında, ‘Sıfır Atık Hareketi’ni bir dünya markası haline getiren Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek" programında yaptığı konuşmasına yer verildi.

Gazetede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dubai’de katıldığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ndeki konuşması da yer aldı.

Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau’nun torunu Alexandra Cousteau’nun ‘Sıfır Atık Hareketi’ne ilişkin övgü dolu sözlerinin de haberleştirildiği ‘Sıfır Atık’ gazetesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin "Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi" açılış toplantısında yaptığı açıklamaların yanı sıra sıfır atık içerikli pek çok bilgi yer alıyor. ‘Sıfır Atık’ gazetesinin dijital haline ise vatandaşlar, Bakanlığın web sayfasından ulaşabiliyor.