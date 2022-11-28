'Sıfır Atık' hedefine eğitim hamlesi

“Sıfır Atık” projeleri kapsamında çevre bilinci oluşturulmasına katkı sunmak için Kahramankazan’da bulunan okul müdürleri ve öğretmenlere “Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri” temalı iklim değişikliği ve çevre bilinci eğitimi verildi.

Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel bir sorun olan iklim değişikliği ve zayıflayan çevre bilincine dikkat çekmek için “Çevre Sorunlarının Dünyadaki Yeri” temalı eğitim düzenledi. Eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, ilçede bulunan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Erten’in verdiği eğitimde çevre sorunları, iklim değişiklikleri, geri dönüşüm ve çevre bilincinin hayattaki önemi ve genç nesillerin alabilecekleri dersler konuşuldu. Çevre bilincinin öncelikli olarak okullarda sınıf içi eğitimler verilerek başlanmasının gerekliliğini vurgulayan Erten, bu tarz programların okullarda sık sık tekrar edilmesinin ve süreklilik kazanmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında “Sıfır Atık Projesi”ni dünyada yaygınlaştırmak için imzalanan iyi niyet beyanının ardından tüm Türkiye’de başlatılan “Sıfır Atık” çalışmalarına Kahramankazan Belediyesi de dahil oldu. Bu kapsamda erkenden çalışmalara başlayan Kahramankazan Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı destekleriyle ilçede bir Sıfır Atık Tesisi kurmak için kolları sıvamıştı. Faaliyete geçmesine az bir süre kalan tesis içerisinde, “atık getirme merkezi”, “ambalaj atığı toplama merkezi”, “depolama merkezi” ve “kompost merkezi” yer alacak.

Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü ilçe olmak

Çevreye gösterdiği duyarlılığı ve bu doğrultuda yaptığı çalışmalarla insanlığın geleceğine önemli adımlar atacaklarını belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz; ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen proje kapsamında hedefimiz, önümüzdeki süreçte tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelmek. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. İlçemize yapılan bu tesis birçok farkındalığın temel taşlarından biri olacak. Bu çevre bilincini ve duyarlılığını herkese aşılamak istiyoruz” dedi.