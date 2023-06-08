'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde okullarda konferans düzenlendi
Osmaneli Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde Balaban ve Osmaneli ilkokullarında konferans düzenlendi.
Osmaneli Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde Balaban ve Osmaneli ilkokullarında konferans düzenlendi.
Konferanslarda, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm, atık azaltma ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı gibi konular ele alındı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, belediye yetkilileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda, çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturarak sıfır atık projesinin önemini vurgulandı.
Belediye Başkanı Şahin yaptığı konuşmada, "Bu konferanslar, çevre sorunlarının anlaşılması ve sıfır atık hedefimize ulaşmak için toplumun bilinçlendirilmesi açısından son derece önemlidir” dedi.
Konferanslara katılan öğrenciler, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalıklarının artmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.