'Sıfır Atık Hareketi' Gürsu'da ses getiriyor

2017 yılında Türkiye’de başlatılan ‘Sıfır Atık’ hareketine tam destek veren Gürsu Belediyesi yepyeni bir yarışma başlatıyor. Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hamlesi ile Kültür Müdürlüğü bünyesindeki kültürel ve eğlence aktivitelerini ücretsiz bilet uygulaması kampanyası düzenleyerek ilçede ciddi bir algı oluşturan Gürsu Belediyesi bu kez de ev hanımlarını projeye dahil ediyor.

Gürsu Belediyesi, Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması hedefine ciddi bir katkı sundu. Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikleri ücretsiz bilet uygulaması çerçevesinde dahil eden Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, her etkinliğe bir puan belirleyerek atık toplayan vatandaşlara ücretsiz bilet ulaştırdı. Hem ilçedeki vatandaşların kültürel etkinliklere ulaşmasını sağladı hem de atık toplanmasını sağladı. Tüm ilçeye yayılan ve ses getiren ücretsiz bilet uygulamasının ardından, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ‘Geri Dönüşüm Evde Başlar’ yarışmasını hazırladı.

Geri Dönüşüm Evde Başlar yarışması özellikle Gürsu’daki ev hanımlarının dikkatini çekmek gayesi taşıyor. Ev hanımları ülke genelinde etkisini gösteren ‘Sıfır Atık’ hareketine Gürsu Belediyesi’nin yeni yarışması çerçevesinde dahil etmiş olunacak. 1 Şubat tarihinde başlayan yarışma 31 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Mahallelerinden geçen ambalaj atığı toplama aracına en çok atığı teslim ederek 500 puan toplayan ev hanımları yarışma çerçevesinde ödüllendirilecek. Toplanan puanlar Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden teslim alınarak yarışmaya katılım gerçekleşecek. Yarışma sonunda ev hanımlarına sürpriz hediyeler takdim edilecek.

Yarışmaya katılım için: 1 kilo atık plastik 10 puan, 1 kilo atık metal 10 puan, 1 kilo karışık ambalaj 5 puan, 1 kilo atık kağıt- karton 5 puan, 2 kilogram atık cam 5 puan, 10 adet atık pil 5 puan olarak belirlendi. Yarışmada hediye kazanacak olan ev hanımları 500 puan toplayıp ilk olarak getiren 40 kişiden oluşacak. Duyuru ve bilgilendirmeler sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.