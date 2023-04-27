'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde iç mekan kutularının dağıtıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde iç mekan kutularının dağıtıldığı söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz olarak, çevremizin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık projesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, restoran ve kafelerde oluşan atıkların azaltılması ve geri dönüşümünün teşvik edilmesi amacıyla bir adım daha attık. Restoran ve kafelerin iç mekânlarında kullanılabilecek uygun boyutlarda atık kutuları tasarladık ve işletmelerimize dağıttık. Bu kutular sayesinde, atık maddelerin kaynağından ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüm sürecine kazandırılması kolaylaşacaktır. Bu projeyle birlikte, hem işletmelerde hem de tüketicilerde atık azaltma ve geri dönüşüm bilincinin artırılmasını hedefliyoruz. Restoran ve kafe işletmecilerimizin bu kutuları etkin bir şekilde kullanarak, çevreye olan duyarlılıklarını göstermelerini ve sürdürülebilir bir gelecek için bir adım daha atmalarını umuyoruz. Sıfır atık projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devam edeceğini ve Osmaneli’nin daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.