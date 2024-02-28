'Sigorta, sürdürebilir mobilitenin vazgeçilmez bir parçası'

İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İLATAM) ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi’nde AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken konuşmacı olarak yer aldı. ‘Yeni Jenerasyon Mobilite Ekosistemleri’ panelinde konuşan Ölken, Sigorta ve Bağlantılı Elektrikli Araçlar konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerden AXA Sigorta, sürdürülebilirliğe ilişkin projeleri desteklemeye devam ediyor. AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Ölken, 22 Şubat tarihinde İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi’ne katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İLATAM) ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) Derneği’nin birlikte düzenlediği zirvede, dijitalleşme ve veri odaklı sistemlerin mobilite alanındaki rolü vurgulanırken, sürdürülebilir mobiliteye dair farkındalığın artırılması hedeflendi.

Sektörün hızla değişen dinamiklerinin ve gelecekteki beklentilerin konuşulduğu zirvede; otomotiv kiralama, sigorta, şarj istasyonları ve yeni nesil ödeme sistemleri alanlarında faaliyet gösteren markalar ve sektördeki çeşitli paydaşlar bir araya geldi. Toplumun karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve şehir mobilitesi gibi zorluklara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen zirvede Yavuz Ölken, AXA Sigorta’nın sürdürebilir mobilite alanındaki destekleyiciliğini ve sigortanın bu ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha vurguladı. ‘Yeni Jenerasyon Mobilite Ekosistemleri’ panelinde konuşmacı olan Ölken şunları söyledi: “Elektrikli araçlar için ürün hazırlanırken gelenekselin dışına çıkılması lazım. Elektrikli araçlar, mobil ekosisteminin içindedir ve bu araçların sigortası da bu ekosistemin içinde var olmak zorundadır. Şirket olarak; sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığımızı ve çözüm odaklı yaklaşımımızı koruyor, nesnelerin interneti teknolojisi ve mobil aplikasyonlar ile bu ekosisteme dahil oluyoruz. Elektrikli araçlar için; duvar tipi şarj ünitesi ve şarj kablosu teminatı, batarya ve siber güvence teminatı sunarken yerinde şarj hizmeti ile şarj istasyonlarını sigortalılarımızın bulunduğunuz yere getirerek yola güvenle devam etmelerini sağlıyoruz. Sürdürülebilir mobilitenin geleceği için yeni jenerasyon mobilitelerine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”