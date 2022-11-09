Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen "Sizin Gözünüzden Gölcük" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen "Sizin Gözünüzden Gölcük" konulu ödüllü fotoğraf yarışması neticelendi. İlçe sınırları içinde yer alan, keşfedilmeyi bekleyen, turistik alanların ve çekim merkezlerinin, ilçenin simgeleri haline gelen mekanların fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen yarışmaya, 16 farklı şehirden, 105 kişi 392 fotoğraf gönderdi. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmenin ardından yarışmada birinci Ömer Faruk Güler, ikinci Melih Sular, üçüncü ise Sema Ulubir oldu.

İlk 3 fotoğrafın belirlendiği değerlendirmede, Sare Kural, İbrahim Kaya ve Aytül Akbaş’a ait 3 fotoğraf mansiyon ödülü kazanırken, 34 fotoğraf ise sergilenmeye hak kazandı.

Fotoğraf yarışmaları ile Gölcük’ün tanıtımına katkı sunduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, dereceye girenleri kutladı.