'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında başvuru için son 15 gün

Seyahat ve kültür-sanat alanlarında içerikler üreten Skyroad’un üçüncüsünü düzenlediği Fotoğraf Yarışması Skyroad ile Keşfet’te sona yaklaşıldı. 3 kategori ve 1 özel ödülün olduğu yarışmada 7 kişi toplam 150 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Başta seyahat olmak üzere kültür-sanat, edebiyat, sinema, müzik, tarih, psikoloji ve yaşama dair her konuda özgün ve yenilikçi içerikler sunan Skyroad’un bu yıl ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla düzenlediği yarışma için son başvuru tarihi 30 Kasım 2022. Ana sponsorlarının Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın, Vakıfbank ve Yıldız Holding olan yarışmanın ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları.

‘Skyroad ile Keşfet’ ödüllü fotoğraf yarışmasında, bu yıl fotoğraf meraklılarının gözünden dünyanın seyahat rotaları konulu fotoğraflar kıyasıya yarışıyor. Yarışmada; Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları ve Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorilerinde toplam 6 kişiye ödül verilecek. Başvurular arasından seçilecek 1 kişiye de "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü" teslim edilecek.

Dünyanın seyahat rotaları kıyasıya yarışıyor

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var.

Yarışma takvimi

Yarışma Başvurusu: 20 Ekim - 30 Kasım 2022

Değerlendirme: 5 Aralık 2022

Ödül Töreni: Aralık 2022

Ödüller

Birincilik Ödülü: 30.000 TL

İkincilik Ödülü: 10.000 TL

’Mutlu et mutlu ol’ Özel Ödülü: 30.000 TL