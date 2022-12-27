'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad’un, geleneksel hale gelen ve bu yıl 3’üncüsünü “Dünya’nın seyahat rotalarını keşfet” temasıyla düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği “Dünya’nın seyahat rotalarını keşfet” konulu fotoğraf yarışmasında, toplamda 150 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Vakıfbank ve Yıldız Holding’in ana sponsor olduğu, Türk Hava Yolları’nın Ulaşım Sponsoru olduğu, Türk Telekom’un İletişim Sponsoru olduğu “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi.

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, “Bugün Skyroad dergimizin üçüncü defa yapılan “Dünya’nın seyahat rotalarını keşfet” isimli ödüllü fotoğraf yarışmasının ödül dağıtım törenini birlikte gerçekleştirdik. Skyroad dergisi Albayrak Medya Grubu’nun bir yayın organı, 2015 yılında yayın faaliyetine başladı. Türkiye’nin güzelliklerini, seyahat bölgelerini tanıtmak ve turizme katkıda bulunmak amacıyla yayına başlayan bu dergimiz giderek hem basılı bir yayın organı hem de dijital medyada çok etkili seyahat ve fotoğraf rehberi olarak çok geniş bir alana yayıldı. Hem Türkiye’mizin turizmine büyük bir katkı yapıyor hem dünya coğrafyalarına da dolaşmaya başladık. Bu ödüllü fotoğraf yarışmamız ilk iki yıl pandemideki karantina günlerinin bunalımı içinde insanlara tekrardan seyahat özlemini gidermeleri için bir yarışma olarak başlamıştı. Türkiye’nin güzelliklerini ortaya koyan fotoğrafların yarıştığı bir ödüllü yarışma programıydı. Bu sene dünya coğrafyasının da güzelliklerini bu yarışma çerçevesine aldık 5 bin civarı fotoğraf geldi. Çok kıymetli ünlü fotoğraf sanatçılarından oluşan jürimiz seçim yapmakta gerçekten zorlandılar” dedi.

Ödül töreninde konuşan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Albayrak Medya’da Yenişafak ile başlayan TVNET televizyonumuzla hayatımıza devam eden şu an 13 dergimizle, dijitalimizle ve yayın evimizle bu memlekete inanmanın, bu gençliğe inanmanın, geleceğimize bir miras bırakmanın ve okurlarımızın daha da entellektüel bir noktaya gelmesi için, gençlerimizin okuyan, bilgili, birikimli, ülkesine memleketine ve dünyaya faydalı olacak bireyler olabilmesi için bir mücadelenin neticesidir. Skyroad yarışmasında özellikle sponsorlarımız desteğiyle bizi motive ettiler dolayısıyla bu günlere geldik. İnşallah İsmail beyin dediği gibi şu an belki üçüncüsü ama ömrümüz olursa otuz üçüncü günlerimiz, yıllarımız, ödül törenlerimiz olur” dedi.

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan, “Skyroad 8 yaşında bir dergi, seyahat kültürü dergisi. Seyahat kültürü diyoruz çünkü gezi dergisinden farklı bir konsepte sahip olduğunu düşünüyoruz Skyroad’un. Seyahati bir kültür olarak ele alan ve böylelikle 8 yıldır okurlarıyla buluşan bir dergi. Son 3 yıldır da tatlı bir fotoğraf yarışması yapıyor dijitali yöneten genç arkadaşlar doğrusu güzel oluyor. Seyahatin bir alt meselesi haline geldi fotoğraf çok uzun süredir. İyi fotoğrafın ödüllendirilmesi, seyahat kültürünün gelişimi bakımından da bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Albayrak ailesinin, Albayrak Medya Grubu’nun genel olarak dergi ve kitap yayıncılığına verdiği destekle hem de fotoğraf yarışmasını sürdürmedeki azminden tebrik etmek lazım. İnşallah nicelerine diyelim” dedi.

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan ise bu yılki yarışmayı değerlendirirken “Skyroad iki yılı aşkın süredir seyahatten kültür sanata, sinemadan edebiyata kadar hayatın bir çok farklı alanında içerikler üretiyor. Bu içeriklerle yıllardır takipçileri ile arasında kurduğu bağ bizi çok sevdiğimiz, çok sahiplendiğimiz, bizi çok mutlu eden bir noktaya doğru ilerledi. Biz en başından beri diyoruz ki ‘yaşarken gez, gezerken yaşa.’ Biz de bu mottoyla hareket ediyoruz. Bütün ekip yaşarken geziyor, gezerken yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Cep telefonu fotoğrafları kategorisinde birinci olan Rabia Güven, “İlk fotoğraf çekimine 2003 yılında filmli makine ile başlamıştım önümüzdeki yıl 20’nci yılım olacak. 20. yılımı da böyle bir derece ile kutlamış olduğum içinde mutluyum, bundan sonra da çekmeye devam edeceğim. Ürdün gezisine çıktığımda profesyonel makinemle binlerce hatta on binlerce fotoğraf çektim ancak bu fotoğrafı telefonla çekmiştim. Değişik ve farklı olduğunu fark ettiğimde bu fotoğrafı son yarım saat kala yüklemiştim. Birinci olduğum için çok mutluyum” dedi.

Yarışmanın kazananları ise şu şekilde:

"Profesyonel Seyahat Fotoğrafları:

1. Mehmet Uluyurt (Burkina Faso)

2. Ahmet Mücen (Edirne)

Drone Fotoğrafları :

1. Cüneyt Gümüşhaneli (Toskana)

2. Muharrem Ünal (İsviçre)

Cep Telefonu Fotoğrafları:

1. Rabia Güven (Ürdün Petra)

2. Sait Nuri Tetik (Tanzanya)

Mutluluk Özel Ödülü kazanan isim:

Serap Öncebe (Gaziantep)".