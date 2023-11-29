'Sof'u Okumak Sof'u Dokumak' sergisi Bakan Göktaş'ın katıldığı törenle açıldı

Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Sof’u Okumak Sof’u Dokumak” adlı sergi düzenlendi. Serginin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Cumhuriyetin 100. Yılında Sofu Okumak Sofu Dokumak” etkinliği ve sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’in eşi Le Thi Bich Tuan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Dokuma kültürünü yansıtan konsepte uygun mekan ve dekor tasarımının kullanıldığı sergide, Neolitik dönem düz kesim kürklü parçalar ve büyük şallardan güncel formlara geçiş, ayrıca Osmanlı devleti dönemi ihtişamını yansıtan kaftan, salta tasarımlar ile yaka iğnesi, bakır kolye, kemer tokası gibi aksesuarlara yer verildi. Koleksiyonda ipek kumaşlar ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından dokunan kumaşlar da yardımcı kumaş olarak tercih edildi. Sof kumaştan üretilen 21 parçanın sergilendiği defilede sof kumaşın eğirme, ditme ve tezgâhta dokuma üretim süreçleri uygulamalı olarak anlatılarak, dokuma ile ilgili çeşitli üretim objeleri de sergilendi. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Ankara sofu ile ilgili kısa film gösterimi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Sof kumaş kullanılarak üretilen takı, yastık, çanta, dekoratif obje, ev tekstili, ev dekorasyonu gibi ürünler ve Ankara keçilerinin resmedildiği dekoratif cam objelerin sergilendiği stant büyük ilgi gördü. Ankara’ya özgü geleneksel Ankara helvası, Beypazarı yaprak sarma, havuçlu cezerye, kıymalı Ankara tandır böreği, havuç ve salatalık ile geleneksel şerbet sunuldu.

Ankara keçilerinin ve sof kumaşın üretiminin de resmedildiği eski Ankara konulu tablo dijital ortamda sergilendi. Sergi, 10 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Öte yandan, Emine Erdoğan’ın Vietnam Başbakanı’nın eşi Le Thi Bich Tuan ile saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceği öğrenildi.