'Şok dalga tedavisi lipödem hastalarında ağrıyı hafifletiyor'

Lipödem hastalarında bacaklarda simetrik yağ birikimi, ağrı ve hassasiyet günlük hareketliliği önemli ölçüde azaltabilir. Uzm. Dr. Göksel Çelebi, lipödem tedavisinde şok dalga (ESWT) uygulamasının dolaşım ve doku elastikiyeti üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Lipödem, çoğunlukla bacaklarda ve bazen kollarda simetrik yağ dokusu artışıyla seyreden dokunmaya karşı hassasiyet, ağrı ve kolay morarma ile karakterize kronik bir tablodur. Hastalık zaman içerisinde ilerleyerek şişlik hissi, gerginlik ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. "Bu değişiklikler, kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesini güçleştirirken ilerleyen dönemlerde psikososyal etkiler de ortaya çıkabilir" diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Göksel Çelebi, lipödemin çoğu zaman obezite veya selülit ile karıştırıldığını belirterek doğru tanının önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Göksel Çelebi, genetik yatkınlık ve hormonal değişimlerin hastalığın gelişiminde temel rol oynadığını ifade ederek tedavi yaklaşımının kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Göksel Çelebi açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Lipödemde yağ hücrelerinin yapısında ve dağılımında farklılıklar görülür. Bu nedenle yalnızca diyet ve egzersizle kalıcı azalma sağlanamayabilir. Tedavide amaç; dokulardaki sertliği azaltmak, dolaşımı desteklemek ve ağrı şikâyetini hafifletmektir. Fizik tedavi uygulamaları, kompresyon ürünleri, manuel lenf drenajı ve gerektiğinde şok dalga tedavisi bu süreçte birlikte değerlendirilebilecek seçeneklerdir."

ESWT, lipödemde kişiye özel destekleyici bir yaklaşım sunuyor

Lipödemde destekleyici tedaviler arasında yer alan ESWT, cilt altı dokulara uygulanan düşük frekanslı akustik dalgalar aracılığıyla mikrosirkülasyonun artırılmasını hedefler. Uygulama ile bölgedeki dolaşımın desteklenmesi, doku sertliğinin yumuşaması ve ağrı hissinin azalması amaçlanır. Seanslar hastalığın evresi, kişinin doku yanıtı ve eşlik eden şikâyetlere göre planlanır. Tedavi sürecine ilişkin görüşlerini aktaran Uzm. Dr. Göksel Çelebi, ESWT’nin tek başına bir tedavi olmadığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

"ESWT, uygun hastalarda doku esnekliğini artırmaya yardımcı olabilen bir yöntemdir. Ancak en iyi sonuç genellikle manuel lenf drenajı, kompresyon ürünlerinin düzenli kullanımı ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle birlikte uygulandığında elde edilir. Tedavi planının mutlaka kişiye özel yapılması gerekir."

Lipödemde yaşam alışkanlıkları tedaviyi güçlendiriyor

Lipödem sürecinde düzenli yürüyüşün, su içi egzersizlerinin ve kas yapısını koruyan kontrollü hareketlerin dolaşımı destekleyebileceğini belirten Uzm. Dr. Göksel Çelebi, "Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak, tuz tüketimini azaltmak ve kompresyon giysilerinin düzenli kullanımı, tedavinin devamlılığı açısından önem taşır. Lipödem, erken dönemde tanı konulduğunda ve bireye özel tedavi planı hazırlandığında yaşam kalitesinin belirgin şekilde iyileştirilebildiği bir sağlık problemidir. ESWT gibi destekleyici tedaviler, uygun hastalarda değerlendirilerek sürece katkı sağlayabilir. Tedavi kararı ve uygulama sıklığı her zaman hekim değerlendirmesi doğrultusunda planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.