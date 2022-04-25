'Süper meyve' aronya Kırklareli'nde yetişecek

Anavatanı Kuzey Amerika olan ve süper meyve olarak bilinen aronya, artık Kırklareli’nde de yetiştirilecek.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aronya bitkisi yetiştirmeye yönelik çalışma başlatıldı. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronyanın yetiştirilmesi için ’Demirköy’ün Süper Meyvesi Aronya Yetiştirme Projesi’ doğrultusunda Demirköy ilçesinde bulunan on üreticiye toplam 3 bin 850 adet aronya fidanı dağıtıldı. Aronyanın sahip olduğu geniş pazarın yanı sıra, yaş ve kuru meyve olarak yüksek ekonomik değer kazandırması bakımından tercih edildiği projede, bölgenin tıbbı aromatik bitki üretim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca yapılan yatırımı kısa sürede amorti eden aronya, içerdiği mineraller, vitaminler ve antioksidanlar bakımından sağlık açısından da büyük önem taşıyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden projeyle ilgili yapılan açıklamada, “İlçemiz özelinde yatırım potansiyeli bulunan aronya bitkisinin çoğaltılarak değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan ’Demirköy’ün Süper Meyvesi Aronya Yetiştirme Projesi’ ile yöre halkının yararlanmasını sağlamak, bölgemiz ve ülkemiz için tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, katma değerli ürün üretimi konusunda yatırım yapacak kişilere yol gösterici olmak öncelikli gerekçedir. Bu gerekçeyle Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kırklareli İl Özel İdaresi kaynaklı yürüttüğü projede ilçemizden 10 üreticiye toplamda 3 bin 850 adet aronya fidanı dağıtılmıştır. Fidanların toprak ile buluşması sağlanarak aronya meyve bahçeleri ile bölgenin tıbbi ve aromatik üretim potansiyelinin artması hedeflenmektedir. Ürünün işlenebilir, çok yönlü pazarlanabilir olması ve bugünkü pazar fiyatının yüksek olması (yaş-kuru aronya meyvesi) üreticilerimizin gelir düzeylerini artıracaktır. İlçemizde 200 dekar üzümsü meyveler içerinde 53 dekar alanda aronya ekilişi mevcut olup, Hamdibey köyünde ’Organik Tarım Sertifikası’ ile organik üretim yapan üreticimiz Bahtiyar Güdal yeni üreticilerimize aronya ekilişi ve fidanların bakımı hakkında tecrübelerini paylaşmıştır. Müdürlüğümüzde görevli ziraat mühendislerimiz projenin her safhasında üreticilerimiz ile birlikte sahada çalışmalarına devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Sağlığa faydası saymakla bitmiyor

Meyveler içerisinde özellikle üzümsü meyvelerin doğal antioksidanlar bakımından zengin olduğu ve yüksek antioksidan kapasitesi ile antosiyanin miktarına sahip oldukları bilinmektedir. Üzümsü meyvelerden biri olan aronya meyvesi, chokeberry adıyla da bilinen gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri sayesinde "süper meyve" olarak adlandırılmaktadır. Aronya tarımının en önemli özelliği, bahçe tesisinden itibaren çok kısa sürede ürün alınabilmesi ve yatırım masraflarını geri ödemesidir. Bununla birlikte meyveleri farklı alanlarda kullanılabilmektedir.