'Süperstar Ajda Pekkan'ı örnek alıyorum'

Bir süredir tartışmalı bir şekilde eşinden boşanmaya çalışan Sultan Bozkurt "Yekte" isimli cover şarkısıyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Müzik prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini Onur Betin’in üstlendiği 7’den 70’e herkesin kulaklarına aşina olan cover şarkının klibinde şarkıcı, canlı renkteki kıyafetleri ve performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Eşinden tartışmalı bir şekilde boşanmaya çalışan ve zor günler geçiren Sultan Bozkurt kendisine Ajda Pekkan’ı örnek aldığını söyledi. Yekte isimli hareketli parçaya yaptığı cover ile beğeni toplayan başarılı şarkıcı parçaya çektiği klibin çalışmaları Seferihisar, Alaçatı ve Urla’da tamamlandı.

Küçüklüğünden beri koyu bir Ajda Pekkan hayranı olduğunu belirten Sultan, “Ajda Pekkan’a hayranlığım çok büyük. Avrupai görünümü, kendine güveni, yenilikçi tarzı, mesleğine olan saygısı ve disiplinine her zaman hayranlık duydum. Geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm şarkıları severek dinliyorum. Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan benim motivasyon kaynağım diyebilirim. Onu kariyerimde örnek alıyorum” dedi.