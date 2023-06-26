'Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık İçin Soğuk Hava Depo Projesi' için imzalar atıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapılacak olan “Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık İçin Soğuk Hava Depo Projesi” (SOGEP) için imzalar atıldı.

Bir kalkınma ajansının 3,1 milyon TL destek sağladığı Osmaneli Belediyesi SOGEP projesi için imza töreni, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya eşliğinde Belediye Kültür-Sanat-Spor-Turizm Konağında gerçekleştirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, “Değerli misafirler, saygıdeğer protokol üyeleri, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İmza töreniyle birlikte ilçemizde gerçekleştirilecek olan ‘Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık İçin Soğuk Hava Depo Projesi’nin startını veriyoruz. Bu önemli projeyi hayata geçirmek için bir araya gelmiş olmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Osmaneli ilçemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu projenin ilçemizdeki üreticilerimize büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Soğuk hava depoları, tarım ürünlerinin kalitesini koruyarak uzun süreler boyunca saklanmasını sağlar ve böylece üreticilerimizin ürünlerini daha uzun süre pazarlarda değerlendirmelerine imkan tanır” ifadelerine yer verdi.

“Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni bir dönem başlayacak”

Başkan Şahin, konuşmasının devamında, “Bu projenin hayata geçirilmesi için büyük destek sağlayan Bilecik Valiliğine ve ilgili kalkınma ajansına şükranlarımı sunuyorum. 3,1 milyon TL’lik destekleriyle bu projenin gerçekleştirilmesine önemli bir katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, bu projenin uygulanmasında aktif rol alan Osmaneli Belediyesi çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ekip olarak, çiftçilerimize ve hayvancılık sektörümüze daha iyi bir gelecek sunmak için yoğun çaba sarf ettik. SOGEP projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, Osmaneli ilçemizde tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni bir dönem başlayacaktır. Bu soğuk hava depoları sayesinde üreticilerimiz daha fazla ürünlerini pazara sunabilecek, daha fazla kazanç elde edebileceklerdir. Aynı zamanda, üretim sürekliliği sağlanacak ve israfın önüne geçilecektir” dedi.

Törene; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyeleri katıldı.