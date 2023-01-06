'Tarama ile serviks kanserine karşı önlem alın'

Halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin erken teşhis ile tedavisinin yüzde yüz mümkün olduğu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, erken teşhis için serviks kanseri taramalarının önemine dikkat çekti.

1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, serviks kanserinin dünya genelinde kadınları en çok etkileyen, etkili tarama yöntemleriyle erken tanınıp, tedavi edilebilen ve böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde yüz mümkün olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, rahim ağzı kanserinin HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalık olduğu bilgisini verdi. Neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerinin HPV enfeksiyonu nedeniyle geliştiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “HPV’nin tespiti, erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret ederek, kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde rahim ağzı kanserini önlemeye veya erken teşhis etmeye yardımcı olmak üzere geliştirilmiş iki tarama testi yaygın şekilde kullanılmaktadır” dedi.

Türkiye’de uygulanan Ulusal Kanser Tarama Programı’na göre, tarama standartları doğrultusunda 30-65 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve Pap Smear testi uygulandığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Pozitif olgular teşhis merkezlerimize ileri tetkik için gönderilmektedir. Rahim ağzı kanseri taramaları ilimizde ücretsiz olarak Aile Sağlığı Merkezleri, Döne Ocak KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

2022 yılı Kasım ayı itibarı ile 11 aylık dönemde 81 bin 542 kişiye HPV ve Pap Smear Testi yapıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyerek, vatandaşları sağlık kuruluşlarına davet etti.