'Tarihi Alan'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü ve Kilitbahir Kalesi önlerinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunmasında farkındalık oluşturulması amacıyla kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunmasında farkındalık oluşturulması amacıyla Kilitbahir Balıkçı Barınağı ve Kilitbahir Kalesi önünde düzenlenen etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, protokol üyelerinin ve davetlilerin çevre temizliği ile başladı. Daha sonra 42 dalgıcın katılımıyla Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Balıkçı Barınağı önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dünyanın en önemli su altı parklarından biri olan Gelibolu Sualtı Parkı’nda temiz bir dünya için faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Zaman içerisinde bazen burada bozulmalar olduğunu gördük. Özellikle denizin altındaki çöpleri gördüğümüz zaman hepimizin yüreği sızladı. Biz bugün Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Valiliğimizle birlikte ve bütün kurumlarımızın desteğini alarak ama en önemlisi halkımızın desteğiyle özellikle çocuklarımızın büyük desteğiyle burada bir çevre temizliği yapıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu denizler bizim, bu topraklar bizim, bu tarih bizim, bu geçmiş bizim gelecek de bizim. Dolayısıyla biz gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz bırakmak mecburiyetindeyiz. Fakat halkımızın her geçen gün daha da bilinçlendiğini görüyoruz halkımızın çevreye daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Daha temiz bir dünya için, temiz bir çevre için, temiz bir Çanakkale için hep beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe bu farkındalığı, bu çalışmayı yürütüyoruz. Gelecek kuşaklara bu emaneti daha temiz daha temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz” dedi.

Çöp temizliğine ve sıfır atık projesine dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştirildiğini kaydeden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise “Hem kıyıdan hem de denizaltında maalesef aşırı bir kirlenmenin olduğu bölgelerde yaşamaktayız. Onların temizliği anlamında çok farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi başkanlığında tüm dünyaya örnek olmuş sıfır atık projesi yürütülüyor. Bu sıfır atık projesinde ülkemiz önemli bir yer aldı, önemli bir ilerleme de sağladık. İlimizde de bu ciddi bir şekilde uygulanıyor. Tüm hedefimiz onun tamamen uygulanması. Sıfır atık projesinde yüzde 100 başarıya ulaştığımız zaman da bu tür çöp toplama faaliyetlerinde de gerek kalmayacak. Önemli olan bunların zaten toplanması değil, çöpü üretmemek, çöpü atmamak. Biz de bu anlamda hem bir farkındalık olsun, hem özellikle dalış turizmi denizaltını burada yeni destinasyonlar oluşturur. Bunların bir nevi de tanıtımını yapmak için bu etkinliğe katılmış bulunuyoruz” diye konuştu.