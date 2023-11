'Tarımda dünya markası Mustafakemalpaşa' sloganı gerçek oluyor

Türkiye’nin en verimli tarım toprakları arasında yer alan Mustafakemalpaşa, üreticiyi katma değeri yüksek alternatif ürünlerle buluşturmaya devam ediyor. “Tarımda dünya markası Mustafakemalpaşa” hedefiyle ilklere imza atan Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın özel gayretleri ile verimli topraklarla buluşan son ürün ise lezzetini kayın ve söğüt ağaçlarından alan kütük mantarı oldu.

Bursa’nın verimli topraklarıyla öne çıkan Mustafakemalpaşa ilçesinde, kayın ve söğüt ağaçlarının şifasıyla organik tarımın ilk meyveleri olan kütük mantarlarını elde eden Kestelek Mahallesi sakinleri, diğer mahallelere örnek oluyor. Başkan Mehmet Kanar’ın destekleriyle başlatılan kütük mantarı yetiştiricilerinin yoğun ilgisi üzerine 2 mahalle daha kütük mantarı üretimine başlayacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2 yıl önce başlatmış olduğu kütük (İstiridye) mantarı yetiştiriciliği gelişerek devam ediyor. Mustafakemalpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika alan mantar üreticilerine tohum desteklerini Mustafakemalpaşa Belediyesi ücretsiz olarak sağlıyor. Kestelek Mahallesi’nden sonra Yenice ve Çardakbelen mahalleleri de üretime başlayarak doğru tarım teknikleriyle yeni kazanç kapılarını aralayacaklar.

Doğru tarım teknikleriyle üreticinin her zaman yanında olan Başkan Kanar, "Doğru tarım ile üreticimizin her an yanındayız. Kestelek Mahallemizden sonra Yenice ve Çardakbelen mahallelerimiz de kendi mantarlarını üretmeye başlayacak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz mantar misillerini teslim ederken, doğru tarım eğitimleri vererek üreticimizin her an yanında oluyorlar. Verimli toprakların şehri Mustafakemalpaşa’da doğru tarım ve desteklerimiz her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.