'Tarla Kuşuydu Juliet' dalya yapacak

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Tarla Kuşuydu Juliet” 100. temsiliyle sahneye çıkmanın gururunu yaşıyor.

2020-2021 tiyatro sezonunda, pandemi kuralları içinde seyirci ile buluşan Eprahim Kishon’un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği, muhteşem komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, 4 sezondur seyircinin yüksek ilgisiyle sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay’ın rol aldığı oyun, 9 Aralık Cumartesi günü AVP Sahnesindeki 100. temsiliyle ‘Dalya’ diyecek.

Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Ali Volkan Çetinkaya; “Şehrimiz insanlarının oyunumuza gösterdiği bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi çok daha iyi oyunlar yapmak konusunda kamçılayan seyircimize sonsuz teşekkürler. 100. oyunumuz hepimize iyi gelsin” dedi.