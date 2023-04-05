'Tatlıyı iftardan en az 2 saat sonra tüketin'

İftarda aşırı şerbetli ve yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, “İftar sırasında veya hemen sonrasında yapılacak tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle tatlının iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu.

Ramazan’da sağlıklı beslenmek için yemek seçimi ve yemek süresine dikkat edilmesi gerektiğini işaret eden VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet uzmanı Dyt. Seda Nasuhbeyoğlu, vücudun iftara kadar uzun süre aç kalması nedeniyle, kan şekerinde düşme yaşanmasının doğurabileceği risklere ve tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

"Haftada 2 porsiyonu geçmeyin"

Ramazan’da uzun saatler aç kalınacağı için oluşacak kan şekeri düşüklüğü sebebiyle tatlı krizleri yaşanabileceğinin altını çizen Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, “Şeker hastalığınız yoksa haftada 2 porsiyonla sınırlı kalacak şekilde sütlü tatlılar tercih edilebilir. Ramazan ayında tatlı tüketmek istiyorsanız, diyet programınızdan 1 su bardağı süt, 1 dilim ekmek, 1 orta boy meyve hakkınızı eksilterek; haftada bir gün, 1 porsiyon sütlü bir tatlı, 1 porsiyon meyve tatlısı veya 1 porsiyon güllaç tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Evde yapacağınız sütlü tatlıları tercih edin"

Tatlı tüketiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktanın hazır satın almaktansa evde kendimizin yaptığı, içeriğini bildiğimiz sütlü tatlıların tercih edilmesi olduğunu vurgulayan Nasuhbeyoğlu, “İftarda aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalıdır. İftar sırasında veya hemen sonrasında tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu.

"Meyveli tatlılar posa ihtiyacını giderir"

Ramazan’da hangi tatlıların tüketilmesinin uygun olacağı hakkında açıklamalarda bulunan Dyt. Nasuhbeyoğlu, şunları söyledi: “Ramazan’da sütlaç, güllaç, muhallebi ve dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Böylece enerjisi düşük, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği yüksek beslenilmiş olur. Meyve ve sütün birleştiği tatlılar, taze mevsim meyveleriyle hazırlanan kompostolar ve kuru incir, kayısı, hurma, üzüm gibi kuru meyvelerle yapılan hoşaflar tatlı tüketiminde en doğru seçenek olacaktır. Meyvelerle hazırlanan tatlıların tercih edilmesi ayrıca günlük posa gereksinimine de katkı sağlayacaktır.”

Hurmalı güllaç tarifi

Dyt. Seda Nasuhbeyoğlu, sevilen Ramazan tatlılarından hurmalı güllaçın tarifini ise şu şekilde verdi:

“Malzemeler:

6 yaprak güllaç

15 adet hurma

1 litre süt

8-9 adet ceviz

Yapılışı: Hurmaları sıcak suda bekletin. Daha sonra çekirdeklerini alın. 1 litre sütün içerisinden 1 bardak süt alıyoruz ve bu sütle hurmaları robotta çekin. Daha sonra sütleri birleştirip parmak yakmayacak derecede ısıtın. Güllaç yapraklarını borcama dizin, her katına sütten dökün. 3. Katta cevizi koyun. Tekrar diğer aşamaları uygulayın. Üstünü de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz 1 kaşık bal da ilave edebilirsiniz, buzdolabında 3-4 saat beklettikten sonra servise hazır olacaktır.”