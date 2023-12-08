'Tay 2: Ebabil Takımı' isimli animasyon filmi 12 Ocak'ta vizyona girecek

Kudüs’ten Mekke’ye uzanan zorlu yolculuk, genç ve heyecanlı bir tay olan Riyah’ın maceralarını konu alan animasyon filmi "Tay 2: Ebabil Takımı" 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Kudüs’ten Mekke’ye uzanan bu zorlu yolculuk, genç ve heyecanlı bir tay olan Riyah’ın maceralarını konu alan animasyon filmi "Tay 2: Ebabil Takımı" 12 Ocak’ta vizyona girecek. Film, Riyah’ın zorluklarla dolu yolculuğunu ve kahramanlık hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın yaptığı ve Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan tarafından kaleme alınan "Tay 2: Ebabil Takımı", bu serinin ilk filmi gibi, aileleri bir araya getiren ve her yaştan izleyiciye hitap eden bir yapım. Film, Riyah’ın cesur ve zorlu yolculuğunu, yanında sadık dostları ve beklenmedik yardımlarlı anlatıyor. Görsel şölen sunan animasyon, duygusal derinlik ve heyecan dolu sahnelerle dolu. Yönetmen Nurullah Yenihan yaptığı açıklamada, “Son teknoloji kullanılarak hazırlanan film, 50’den fazla profesyonelin titiz çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Ekip, bu etkileyici görsel şöleni sunmak için 15 ay boyunca aralıksız çalıştı. ’Tay 2: Ebabil Takımı’, izleyicileri cesaret, umut ve dostluk hikayesiyle buluşturuyor" dedi.