Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açılacak olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ’TCG Anadolu’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde, TCG Anadolu’nun 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sarayburnu’nda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Ege Denizi’nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, saat 16.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen ‘TCG Anadolu’ boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndü. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde, 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Sarayburnu’nda ziyarete açılacak olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ’TCG Anadolu’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. ‘TCG Anadolu’ gemisine F-495 borda numaralı ‘TCG Gediz’ fırkateyni ve Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi

’TCG Anadolu’, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın ’ilk SİHA gemisi’ konumunda. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. ’TCG Anadolu’, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla dünyanın ’ilk SİHA gemisi’ olacak. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. ’TCG Anadolu’, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip ’TCG Anadolu’nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.