'TCG Anadolu' Şehitler Abidesi ve Çanakkale halkını selamladı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi ile şehitleri ve Çanakkale halkını selamladı.

İzmir’in Alsancak ilçesindeki liman ziyaretini tamamlayan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz günlerde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a doğru yol aldı. TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi ve Çanakkale halkını selamladı. O anlar havadan da görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu’nun Şehitler Abidesi’ni selamladığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün altından geçtiği anları sosyal medya hesaplarından, “TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemimiz, İstanbul’a intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı’nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladı” notuyla paylaştı.

Dünyanın ilk SİHA gemisinde tam teşekküllü hastane ve ameliyathane de bulunuyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilirken, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabiliyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olan TCG Anadolu’nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Gemi bin 223 personele ev sahipliği yapacak.