'Telefonumu çaldın' iddiasıyla kavgaya tutuştular

Bursa’da iki arkadaş ‘telefonumu sen çaldın’ iddiasıyla kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde gerçekleşti. Otobüslerinin mola vermesi üzerine peronlara inen iki arkadaş, ‘telefonumu sen çaldın’ iddiasıyla kavgaya tutuştu. Kavga fazla büyümeden iki şahıs da yolculuğuna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.