'Temiz Deniz Temiz Dünya' temalı Çevre Haftası Mamak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Yeşile ve çevre bilincini aşılamaya önem veren Mamak Belediyesi, Çevre Haftasını çeşitli ekinliklerle kutluyor.

Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenen Çevre Haftası etkinliğine Ankara Vali Yardımcısı Zafer Orhan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Üreğil Millet Bahçesi’ndeki etkinlik öncesi protokol üyeleri, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına göle çelenk bıraktı.

“Temiz Deniz Temiz Dünya” temalı Çevre Haftası etkinliği “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Doğa” konulu bilgilendirme ile başladı. Öğrenciler, çevre temalı şiirler seslendirdi. Etkinlik Mamak ilçe okullarının halk oyunları gösterisi ile renklendi.

Çevre Haftası etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği tema çerçevesinde “Temiz Deniz Temiz Dünya” sloganıyla Çevre Haftası etkinlikleri yapıyoruz. Mamak Belediyesi olarak ekolojik dengenin korunması, tarım ve hayvancılığın sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi, desteklenmesi; güvenli ürünlere kolay erişilebilmesi açısından çalışmalar yapıyoruz. Belediyemiz bünyesinde yaptığımız yatırımlarla ilçemiz özellikle yeşil belediyecilik anlayışıyla ve tarım ve hayvancılığa verdiği destekle dikkat çekiyor. Türkiye Yüzyılının her alanda olduğu gibi çevre ve iklim konusunda da Türkiye’de bir dönüşüm noktasında olacağına inanıyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre temiz bir dünya bırakabilmek önemli” dedi.

Mamak ilçe okullarının hazırladığı atık dönüşüm sergisi katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.