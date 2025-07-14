'Terörsüz Türkiye' çağrısına Kocaeli'den tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı bayrak çağrısı üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri Türk Bayrakları ile donattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı tarihi çağrıya hızlıca yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türkiye’nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı sonrası harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanını ay-yıldızlı bayraklarla süsledi. Başlatılan kapsamlı çalışmayla büyükşehir belediyesi ana hizmet binası başta olmak üzere tüm iştirakler, etkinlik alanları ve köprüler Türk Bayrakları ile donatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin dört bir yanındaki dijital ekranlar, belediye iştirak binaları, yollar, köprüler ve hizmet noktaları kırmızı-beyaz Türk Bayraklarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin şehri Türk Bayraklarıyla donatması, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak değerlendirildi. Kocaelili vatandaşlar da büyükşehirin bu anlamlı adımına büyük destek verdi. Vatandaş evlerine bayraklar asarak milli bayram havasını yaşattı.