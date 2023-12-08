'Toprağıma Umut Ektim' etkinliğinde ceviz fidanı dağıtıldı

Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toprağıma Umut Ektim etkinliğinde ceviz fidanı dağıtıldı.

'Toprağıma Umut Ektim' etkinliğinde ceviz fidanı dağıtıldı
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Kızılcahamam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Toprağıma Umut Ektim" etkinliğinde ceviz fidanı dağıtıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kızılcahamam Fidanlık Şefliği işbirliğinde atıl durumdaki tarım alanlarının etkinliğini arttırmak amacıyla yürütülen "Toprağıma Umut Ektim" projesi çerçevesinde üreticilere binden fazla Chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtıldı. Etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Açar, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç katıldı. Törende ceviz fidanlarının ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman