'TRT Diyanet Çocuk' kanalı yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “TRT Diyanet Çocuk kanalımız, başta yarınlara dair umudumuza medar olan çocuklarımız olmak üzere milletimiz ve alem-i İslam için hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin dini içerikli ilk çizgi film kanalı olma özelliği taşıyacak olan TRT Diyanet Çocuk kanalı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı törenle yayın hayatına başladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen TRT Diyanet Çocuk kanalının açılış töreninde konuşan Başkan Erbaş, “Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarına güzel katkılar sunacağına inandığım bu kıymetli hizmetin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Çocukların geleceğe hazırlanması hususunda en büyük rehberin İslam’ın hakikatleri ve Peygamberimizin (s.a.s.) örnek hayatı olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Resul-i Ekrem (s.a.s.)’in, çocuklara özel bir değer verdiğine, onlarla iletişiminin merkezine sevgi, şefkat ve merhameti yerleştirdiğine şahit oluruz” diye konuştu.

“Çocuklar, toplumun inanç, ahlak, değer ve kültür dünyasının mirasçılarıdır”

Başkan Erbaş, bir toplumda çocuklara verilen değerin, o toplumun medeniyet ufkunun, gelişmişlik düzeyinin ve gelecek umudunun en temel göstergesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kalpleri ve zihinleriyle berrak bir ayna ve kıymetli bir cevher olan çocuklar, toplumun inanç, ahlak, değer ve kültür dünyasının mirasçılarıdır. Millet ve medeniyet birikiminin geleceğe taşınmasında en büyük etkendir. Bu yüzden medeniyet geleneğimizde çocukların eğitimi, bilhassa din eğitimi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Yaşadıkları çağın şart ve imkanları doğrultusunda onları en ideal şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olunmuştur.”

TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlamasının sevinç ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Erbaş, kanalla, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak esasları hakkında farkındalık oluşturan, çocukları din ve değerler konusunda aydınlatan, bilgilendiren, bilinçlendiren eğitici yayınlar yapacaklarını söyledi. Başkan Erbaş, kanal projesiyle çocukların doğru ve sağlıklı bir dini kimlik inşa etmesine önemli katkılar sunulacağını dile getirerek, “Televizyon yayınlarının çocuklar üzerindeki etkisini belirleyen faktörlerin başında çocuğun izlediği programın türü, içeriği, sunum biçimi ve yayın organının ilke ve hedefleridir. Bu gerçek, dikkate alındığında TRT ile Başkanlığımızı bir arada çalışmaya sevk eden bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Zihin ve gönül dünyalarını güzelleştirecek nitelikli programların üretilmesini önemsiyoruz”

TRT Diyanet Çocuk kanalında yapımların ve çizgi filmlerin içerik ve sunum bakımından farklı yaş gruplarının ilgi ve ihtiyaçlarına hitap etmesine ve sahih dini bilgi ve değerlerin doğru bir üslupla verilmesine özen gösterildiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Çocukların bilgi ve becerilerini geliştirecek, zihin ve gönül dünyalarını güzelleştirecek, onlara insani erdem ve değerleri benimsetecek, onurlu, iffetli ve saygın bir hayatın yollarını öğretecek nitelikli programların üretilmesini önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

“TRT Diyanet Çocuk kanalı çocukların duygu ve düşünce dünyalarına ışık saçan yeni ve tertemiz bir pencere”

Başkan Erbaş, kanalın insani erdemleri ve ahlaki değerleri öğreten içeriklerle çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimine olumlu katkılar sağlayacağına vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

“Batıl inanç ve düşüncelerin, sapkın akım ve ideolojilerin, yabancı kültürlerin olumsuz etkileri karşısında çocuklarımıza güçlü bir benlik idraki kazandıracak milli, özgün ve kaliteli içerikler üretmenin ve bunları çocuklarımıza izlettirmenin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kısacası TRT Diyanet Çocuk kanalımız, son derece titiz bir çalışma neticesinde üretilen içerikleriyle bir taraftan çocuklarımızın bilgi ve bilinç düzeylerini artırırken diğer taraftan da duygu ve düşünce dünyalarına ışık saçan yeni ve tertemiz bir penceredir.”

Kanalın açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, “TRT Diyanet Çocuk kanalımız, başta yarınlara dair umudumuza medar olan çocuklarımız olmak üzere milletimiz ve alem-i İslam için hayırlı olsun” dedi.

Törene, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahit Sobacı, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.