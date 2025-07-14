'TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı' sonuçları açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçlarının açıklandığını belirterek, Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek veriyoruz dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek veriyoruz" dedi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı sonuçları açıklandı. Desteğe hak kazanan tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Türkiye’nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceğiz."