Bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü’nün Amazon Türkiye için gerçekleştirdiği ‘Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması’ sonuçları açıklandı. Araştırma fiyat karşılaştırmasının ve güvenin online alışverişte belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Veri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ‘Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması’nın sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre, Türkiye’deki e-ticaret kullanıcıları indirim dönemlerini yakından takip ediyor ve fiyat karşılaştırması yapmadan alışveriş yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Katılımcıların yüzde 83’ü Amazon’un indirimlerine güvenirken, yüzde 86’sı kampanyalarını "gerçekten değerli" buluyor.

E-ticarette en belirleyici kriter, fiyat politikası ve ürünün orjinalliği

Araştırmada, e-ticarette iyi fiyatın yalnızca indirim oranıyla değil, satıcıya veya siteye duyulan güvenle de ilişkili olduğu ortaya çıktı. Katılımcılar, güvenilir fiyat politikası ve ürünün orijinalliğinin, indirim oranından daha belirleyici olduğunu vurguladı.

Fiyat karşılaştırması yapmadan neredeyse hiç alışveriş yapılmıyor, indirim ve fiyat takibi yapmak, zihinsel yorgunluk oluşturuyor

Araştırmaya göre, müşterilerine indirim konusunda en çok güven veren online perakendeci Amazon oldu. Son 6 ayda Amazon’dan alışveriş yaptığını belirtenlerin yüzde 83’ü Amazon’un indirimlerine güvendiğini, yüzde 86’sı ise sunduğu kampanyaları "gerçekten değerli" bulduğunu söyledi. Tüketicilerin yüzde 94’ünün alışveriş öncesinde her zaman veya bazen fiyat karşılaştırması yaptığı belirtildi. Katılımcıların yüzde 35’i indirim takibinin zihinsel yorgunluk oluşturduğunu, yüzde 30’u ise satın alma kararını zorlaştırdığını ifade etti.

"Tüketiciler, indirimlerin "balon olmadığından", kampanyaların gerçekten değer sunduğundan emin olmak istiyor"

Yaptıkları araştırma hakkında bilgi veren Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, "Araştırmamız bize tüketicilerin daha ucuz için fiyat ararken güven aradığını da ortaya koyuyor. Kampanya dönemleri yoğun indirimlerle dolu olmasına rağmen, müşterilerin zihinsel olarak yorulduğunu ve karar verirken basitlik, şeffaflık ve güven aradığını görüyoruz. Katılımcıların neredeyse tamamının alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapması, tüketicinin doğru fiyat algısına ne kadar hassas yaklaştığını kanıtlıyor. Bu noktada markaların söylem ve eylem tutarlılığı kritik hale geliyor. Tüketiciler kampanya dönemi öncesi yükseltilen fiyatlardan şikayetçi. Liste fiyatının yükseltilmesinden veya uygun fiyatlı ürünlerin çok az adette satışa sunulmasından dolayı güven kaybediyorlar. Dolayısıyla indirim oranlarının büyüklüğü, tek başına bir tercih sebebi olmuyor; nihai fiyatın rekabetçi olduğuna dair güven belirleyici hale geliyor. Bugünün dinamik e-ticaret ortamında sürdürülebilir başarı; müşteri odaklılık, tutarlılık ve fiyat politikalarında güven verici bir yaklaşım gerektiriyor. Araştırmamızda Amazon’un kendi müşterileri arasında indirim dönemlerinde en yüksek güveni sağlayan online perakendeci olması tüketicinin aslında bize ne beklediğini açıkça söylüyor: Güvenilir fiyat, müşteri odaklılık ve gerçek indirim" dedi.

"Sadece indirim dönemlerinde değil, her gün iyi fiyat yaklaşımı ve daima müşterinin yanında olmak bizi ayrıştırıyor"

Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem ise açıklamasında şunları söyledi: "Veri Enstitüsü’nün araştırma sonuçları, Amazon’un müşteri odaklı yaklaşımının tam olarak karşılık bulduğunu net biçimde göstermesi açısından önem taşıyor. Müşterilerimizin yüzde 83’ü Amazon’u ‘indirimlerinde en güvenilir online perakendeci’ olarak görse de bu, bizim için sürpriz olmadı. Çünkü biz müşterilerimize en iyi fiyatı sunmak için çalışmalarımızı sadece kampanya dönemleri ile sınırlı tutmuyoruz, yılın her gününde en iyi fiyatı sunmak için çalışıyoruz. Bir ürünün fiyatının üzerini çizip fırsat etiketi koyuyorsak, bu son günlerin en düşük fiyatını yansıtan gerçek bir indirimdir. Bu konuda standartlarımız gerçekten çok yüksek. Müşterilerimiz indirim kampanyalarımızda, piyasa şartlarına göre en rekabetçi fiyatlarla gönül rahatlığıyla alışveriş yapsınlar isteriz."

Alışveriş platformlarında tüketiciye yönelik sunulan hizmetlerle ilgili de bilgi veren Erdem, ‘‘Fiyatların anlık değişebildiği kampanya dönemlerinde satın aldığınız amazon satıcılı bir üründe fiyat düşerse, müşterimiz fark etmese bile aradaki farkı otomatik olarak hediye kartı iade ediyoruz. Sattığımız her ürünün de arkasında duruyoruz. A’dan Z’ye garantisiyle alışverişlerini güvence altına alıyoruz. Satıcısı olduğumuz ürünlerde yüzde 100 orijinallik garantisi sunulurken memnun kalınmayan ürünleri 30 gün içinde iade etmelerini sağlıyoruz. Sonuçta müşterilerimize Amazon’da gönül rahatlığıyla alışveriş yapma deneyimi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.