'Turist sayısı da tesis sayısı da artıyor'

Yılın ilk 4 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. Artan turist sayısıyla beraber turizme yatırım artarken, tesis sayısında da artış gözleniyor.

Türkiye’deki turizm yatırımlarına devam eden Şahinler Holding’in Megasaray Hotels markası Side’de 5’inci otelini açtı. Megasaray Resort Side’nin açılışı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye’deki yatırımları ve spor turizmine verdikleri katkılara ilişkin bilgi verdi. Sektöre girdikleri günden bu yana sadık müşteri kitlesi oluşturarak Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiklerinin altını çizen Şahin, son olarak açılışını gerçekleştirdikleri Megasaray Resort Side ile 40 milyon avro yatırım yaptıklarına işaret etti.

Başarılarının en büyük sırrını "mutlu çalışan kültürü" oluşturmak olarak açıklayan Şahin, çalışanlarına özel önem vermeleri dolayısıyla da müşteri memnuniyeti sağladıklarını, müşteri sadakatini artıran en önemli ayaklardan birinin bu olduğunu söyledi.

Türkiye’ye verdikleri önemden ve Türkiye ekonomisine sağladıkları ve sağlamaya devam edecekleri katkılardan bahseden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Şahinler Holding olarak Türkiye’de ve yurt dışındaki fabrikalarımız ve işletmelerimizde binlerce kişiyi istihdam edip, yüz milyonlarca dolarlık ihracat yapıyoruz. Çorlu’daki serbest bölgemiz ASB, yıllık 3,5 milyar dolar ticaret işlem hacmi ve 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Faaliyette bulunduğumuz diğer sektörlerde büyümeye devam ediyoruz. Ancak ülkemize net, ciddi döviz getirisi olan turizm sektörüne daha fazla odaklandık. Türkiye’nin konumunu, doğal ve kültürel zenginliklerini turizm için çok avantajlı görüyoruz. Pandemi ve ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlere rağmen son 3 yıl içinde, 4 oteli daha bünyemize katarak Megasaray Hotels çatısı altında topladık.

"Son yatırımımız bize 40 milyon euroya mal oldu"

Bir anlamda krizi fırsata çevirdik. Megasaray Hotels markamızla, Megasaray Club Belek, Megasaray Westbeach Antalya, Das3917 ve bu kış sezonunda kapılarını açacak Megasaray Mount Erciyes’in ardından, Megasaray Resort Side ile otel sayımız 5’e çıktı. Bu son yatırımımız bize 40 milyon euroya mal oldu. İlave bu olarak bu otelimize 10 milyon euroluk daha yatırım yapacağız. Toplam yatak kapasitemiz 3 bin 500’e çıktı, turizm istihdamımız 2 bini buldu. Megasaray Resort Side otelimizi yeni açmamıza rağmen çok hızlı kadro bulduk. 800 yataklı tesisimizde 400’e yakın kişiye iş imkanı sağladık. İlave yatırımlarla yatak kapasitemizi 1.000’e çıkaracağız, daha fazla istihdam oluşturacağız."

Alternatif turizm alanında Türkiye’de yeni fırsatlar ortaya çıkarıp fark oluşturduklarını dile getiren Şahin, "Turizmde bir model daha oluşturduk. Otel bünyesine spor faaliyetlerini de ekledik. Özellikle de teniste Antalya’yı, MTA-Megasaray Tenis Akademi’yi marka yaptık. En çok turnuva ve kamp yapılan bir yer olarak dünyanın merkezi haline geldik" dedi.

Şahin, akademi bünyesinde yetiştirilen birçok oyuncunun milli takımda yer aldığına dikkati çekerek, bu oyuncuların dünya çapında turnuvalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerine işaret etti.

MTA- Megasaray Tenis Akademi’de 60 kortta farklı ve önemli turnuvaların paralel oynanabildiğini bildiren Şahin, Side otelinde de şu an 5 kort bulunduğunu, burada da turnuva ve kamp yapma imkanı bulunduğunu söyledi.

Şahin, kış sezonunda Erciyes’te açılması planlanan otelle birlikte sezonu 12 aya yayacaklarını belirterek, "Kış aylarında Antalya’daki otellerimizde yaptığımız spor aktivitelerini yaz aylarında da dağ otellerimizde yapacağız. Böylece ülkemizde 12 ay tenis turnuvaları yapma imkanını sağlıyoruz. Dolayısıyla otellerimizde hem sezonları uzatarak hem de doluluğu yükselterek ciddi bir sinerji oluşturuyoruz. Bu vizyonumuzla turizm sektöründe rakiplerimize göre daha rekabetçi olacağımıza inanıyoruz. Yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Turizm sektörüne daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Şahin, Türkiye’de turizm sektöründeki gelişmelere de değindi. Türkiye’nin 2022’de 46,4 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini, bir önceki yıla göre yüzde 53,4’lük bir artış gösterdiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye’ye gelen turist sayısı 2022’de yüzde 75 artarak 51,4 milyon kişiye ulaştı. Turizmdeki hızlı büyüme bu sene de devam ediyor. Turizm Bakanımızın 2023 yılı için hedefi 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir, 2028 yılında 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefleniyor. Yılın ilk 4 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,51 arttı. İlk 4 aylık verilere göre turizm hedefinin tutacağını görüyoruz. Şu an ki rakamlara bakılırsa yıl sonunda 2019 yılının en az yüzde 20 üstünde yılı kapatacağımızı öngörüyorum, ciroda da yüzde 30 üstüne çıkarız diye düşünüyorum.

Turizmin başkenti Antalya’da 5 aylık rakamlar, rekorlar yılı 2019’u geçti. Antalya’ya 2023’ün ilk 5 ayında 3 milyon 405 bin 458 turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 40 artış var. Mayıs ayında rublenin yüzde 10 değer kaybetmesi, ikincisi mevsimin soğuk geçmesi sebebiyle doluluk oranlarındaki beklenti tutmadı. Buna rağmen Antalya’ya gelen turist sayısı hedefin yüzde 12 üstünde. Antalya’ya Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılında 3 milyon 309 bin 285, 2022 yılında 2 milyon 422 bin 349 turist gelmişti, bu sene bu rakam 3 milyon 405 bin 458. Antalya’ya en çok ziyaretçi gelen ülkelere bakarsak, Ocak-Mayıs dönemindeki turistlerin 827 bin 618’i yani yüzde 26,32’si Almanya’dan, 783 bin 737’si yani yüzde 24,92’si Rusya’dan, 352 bin 184’ü yani yüzde 11,20’si İngiltere’den geldi."

"Rusya-Ukrayna’dan kaybettiğimiz turisti Almanlarla kapatıyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden dolayı kaybedilen 5 milyon civarında turist bulunduğunu dile getiren Şahin, "Rakamlar yavaş yavaş iyileşiyor ama savaş olmasa çok daha ileri gidecektik. Biz bu rakamı daha çok Alman turistlerle, Avrupa’dan gelen turistlerle kapatıyoruz. İngiltere, Çekoslavakya, Belçika gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Savaştan doğan turist kaybımızı topyekun kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Şahinler Holding ve Megasaray Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin ise bütün otellerde "sürdürülebilirlik" konusuna çok önem verdiklerini belirterek, "Biz işimizi severek yapıyoruz. Çevre için sürdürülebilir politikalara çok önem veriyoruz. Bütün tesislerimizde Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Belgesine sahibiz. Hem enerjide hem de atık yönetiminde çevreye duyarlıyız" diye konuştu.