'Türk Devletleri Girişim Zirvesi' ile genç girişimcilerin önü açılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Devletleri Girişim Zirvesi ile genç girişimcilerin önünün açılması ve uluslararası seviyeye taşınmaları amaçlandı.

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı ve GirişimciTürk ev sahipliğinde ‘Türk Devletleri Girişim Zirvesi’ gerçekleşti. Yedi Türk devletinden birçok katılımcının yer aldığı programda, Türk girişimciliğinin uluslararası zirveye taşınması ve genç girişimcilerin önünün açılması amaçlandı. Zirvede öğrenci toplulukları ve genç girişimciler projelerini sergiledi ve akabinde yapay zeka ve girişimcilik alanlarında projeler sunuldu.

"Türkiye ve Türk devletlerinde yaşayan insanlar olarak, girişimcilik bizim kaderimizde var"

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı ve Girişimci Türk Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, "Yarım asrı aşkın bir zamandır içinde bulunduğum, tüm girişimlere baktığımda bu girişimlerin yaşanan sorunlara çözüm getirmek için atılmış adımlar olduğunu gördüm. Bundan da çıkardığım sonuç şu; eğer bir kişi etrafındaki sorunları görebiliyor, çözüm üretebiliyor ve uygulamaya koyabiliyorsa o kişi bir girişimcidir. Türkiye ve Türk devletlerinde yaşayan insanlar olarak, girişimcilik bizim kaderimizde var çünkü etrafınıza bir bakın çözüm çözüm diye haykıran binlerce sorunla yaşıyoruz. Binlerce sorun demek, yüzbinlerce çözüm demek. On binlerce fırsat girişimcilik fırsatı onun için doğru yerde ve doğru zamandayız" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’de yapay zekayı herkes yeni konuşurken, 6 yıl önce temellerini attık"

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise Türkiye’de yapay zekanın gelişimine ilişkin, "Türkiye’de yapay zekayı herkes yeni konuşurken, 6 yıl önce temellerini attık ve Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak bu alanda kurulan ilk sivil toplum kuruluşu olduk" dedi.

"Devletimize destek veren bir derneğiz, çünkü devletimizin yapay zeka ile ilgili politikalara ihtiyacı var"

Türkiye’nin yapay zeka politikalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "Devletimize destek veren bir derneğiz, çünkü devletimizin yapay zeka ile ilgili politikalara ihtiyacı var. Şu anda Türkiye’de yapay zeka popülizmi başladı. Her genç arkadaşımız bir fikirle geliyor. Söz konusu girişimcilikse sadece 7 tane yapay zeka girişim şirketi var. Bunu hep birlikte aşmak lazım. Herkesten farklı düşünüp, farklı hareket etmemiz gerekiyor. Teknolojiye karşı koymaktansa, teknolojide birlikte yarışmak en mantıklısı. Teknolojiden korkmanın hiçbir anlamı yok" diye belirtti.

"Türk girişimcilik ağının kıvılcımı bir ateşe dönüşüyor"

Girişimci Türk Ajans Müdürü ve Girişimci Avcıları Kurucusu ve Başkanı Ahmet Arif Güvenir ise, "Türk girişimcilik ağının kıvılcımı bir ateşe dönüşüyor. Bugün sadece bir zirve günü değil, Türk dünyasının geleceğini yeniden yazma günüdür" diye konuştu.

Birlik oldukları taktir de üretebileceklerini, üretirlerse de büyüyeceklerinin altını çizen Güvenir, "Bugün burada atılan her adım, yarının tarihine kazınacak. Her fikir bir girişime dönüşecek, her girişim ve bir hikayeye o hikayenin adı "Girişimci Türk" olacak" diye belirtti.

Zirveye TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı ve Girişimci Türk Yönetim Kurulu Başkanı Sefer özdemir, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve Girişimci Türk Ajans Müdürü ve Girişimci Avcıları Kurucusu ve Başkanı Ahmet Arif Güvenir, yanı sıra farklı üniversitelerden öğrenci toplulukları ve genç girişimciler katıldı.