'Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı' kuruluş toplantısı gerçekleştirildi
TÜRK-İŞ'in de aralarında bulunduğu Türk devletleri konfederasyonları bir araya gelerek, 'Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nı kurdu.
TÜRK-İŞ’in de aralarında bulunduğu Türk devletleri konfederasyonları bir araya gelerek, ‘Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nı kurdu.
TÜRK-İŞ’in de aralarında bulunduğu üst kuruluşlar bir araya gelerek Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nı kurdu. İlk toplantısını Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenleyen teşkilatın gündeminde, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nın oluşturulması, tüzüğün onaylanması ve teşkilatının oluşumu, teşkilat başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreteri, denetim komisyonu başkanı seçimi, üye sayısının belirlenmesi konuları ele alındı. Ele alınan konuların değerlendirilmesinin arından Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı ortak kararla kurulmuş oldu. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı’nın Konsey oluşumu da onaylanarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kurumunun merkezi Türkiye’nin başkenti Ankara olarak belirlendi. Teşkilatın kongresinin 29 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da yapılmasına karar verildi.
Öte yandan Ankara’da gerçekleşecek kongre öncesinde geçici olarak Türk Devletleri Sendikaları Teşkilat Başkanlığı’na Özbekistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Gudratulla Rafigov, AHIK Başkanı Sattar Mohbaliyev Başkan Yardımcılığına, Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldi Dauletalin Genel Sekreterliğe seçildi. Kırgızistan Sendikalar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ömor Arslanbekov ise Denetleme Komisyonu başkanlığına seçildi.
Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Sattar Mohbaliyev, Kazakistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Satybaldi Dauletalin, Kırgız Sendikalar Federasyonu Başkan Vekili Omor Arslanbekov ve Özbekistan Sendikalar Federasyonu Başkanı Gudratulla Rafigov ve temsilciler katıldı.