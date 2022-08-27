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'Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık' dediler serbest kaldılar

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ve 9 çalıntı bisikletle yakalanan 2 şüpheli suçlarını itiraf ettikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyen zanlılar, Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık demişti.

'Türkiye'deki bütün bisikletleri biz çaldık' dediler serbest kaldılar
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ve 9 çalıntı bisikletle yakalanan 2 şüpheli suçlarını itiraf ettikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyen zanlılar, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye’deki bütün bisikletleri biz çaldık" demişti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı gün içinde 5 bisiklet hırsızlığı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Polis araştırmalar ve kamera incelemeleri sonrasından şüpheliler T.B. ve M.D.’nin kilitlerini kırarak çaldıkları bisikletleri panelvana yükleyerek Bursa iline gittiklerini tespit etti. Zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslara ait panelvanda 9 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.

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Zanlıların ayrıca Kocaeli’nin Gölcük ve Bursa’nın Orhangazi ilçelerinde de bisiklet hırsızlığı suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftlikköy Polis Merkezi Amirliği’nden sevk edilen zanlılardan biri kendisini çeken basın mensuplarına, "Çek, çek haberlere çıksın. Türkiye’deki bütün bisikletleri biz çaldık" dedi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar burada suçlamaları kabul etti. Mahkeme sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İHA
Editör

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