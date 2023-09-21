'Türkiye'deki otoyollar Avrupa'nın üzerinde teknolojiye sahip'

Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’nin her yıl düzenlediği ASECAP Days Zirvesi’nde konuşan, ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Ulaştırma altyapımız yeni teknoloji olduğu için, şu an gündemde olan otonom araçlara hazırız. Yılsonuna kadar da elektrikli araçlar için 100 şarj istasyon kuracağız. Altyapı, sunulan hizmet ve teknoloji olarak çok kaliteli yollar yapıyoruz. Bizim yaptığımız ve tüm yollarımız Avrupa’nın üzerinde teknolojiye sahip” dedi.

Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’nin (ASECAP) her yıl düzenlediği 50. ASECAP Days Zirvesi, ICA ev sahipliğinde gerçekleşti. Avrupa’daki otoyol işletmeciliği konusundaki fikir önderlerinin ağırlandığı ASECAP Days 2023 İstanbul Zirvesi’ne uluslararası nitelikte 20 ülkeden 200’ü uluslararası olmak üzere toplamda 400’ü aşkın otoyol ve tünel işletmecisi katıldı. Zirve kapsamında, ulaşım altyapısını finanse etmek, eşitlik ve verimliliğin sağlanmasına nasıl yardımcı olabilir, finansmanı ekonomik güçlendirici olarak çevre ve güvenlik hedeflerine bağlamanın en iyi yolları neler, hangi yenilikçi finansman araçları özel fonları mobilite altyapı yatırımlarına çekecek gibi konular konuşuldu.

Toplantıda konuşan ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Bizler tüm Avrupa birliği ülkeleri ile çalışmalar yapıyoruz. Teknik gezilerde yapıyoruz. Yaptığımız gezilerde en hazır, en yeni olan altyapı bizim altyapımız. Ulaştırma altyapımız yeni teknoloji olduğu için, şu an gündemde olan otonom araçlara hazırız. Yılsonuna kadar da elektrikli araçlar için 100 adet şarj istasyonu kuracağız. Altyapı, sunulan hizmet ve teknoloji olarak çok kaliteli yollar yapıyoruz. Bizim yaptığımız ve tüm yollarımız Avrupa’nın üzerinde teknolojiye sahip” dedi.

“Bizim yaptığımız ve tüm yollar Avrupa’nın üzerinde teknolojiye sahip”

Avrupa’nın önde gelen otoyol işletmecilerini ağırladıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “ASECAP yılda üç etkinlik yapıyor. ASECAP Days zirvesi bunların içerisinde en büyüğü. Etkinlik kapsamında konferanslar düzenleniyor. ASECAP üyesi 128 şirketin üst düzey temsilcileri burada. Norveç, Hollanda, Danimarka gibi birçok ülkeden otoyol işletmesi burada bizimle. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun dışında, İzmir’de bulunan bir otoyol işletmemiz daha bulunuyor. ICA markası dünyada ulaştırma sektörünün her alanında hizmet veren bir şirket. Bizler tüm Avrupa birliği ülkeleri ile çalışmalar yapıyoruz. Teknik gezilerde yapıyoruz. Yaptığımız gezilerde en hazır, en yeni olan alt yapı bizim alt yapımız. Ulaştırma alt yapımız yeni teknoloji olduğu için, şu an gündemde olan otonom araçlara göre yapılmış. Yılsonuna kadar da elektrikli araçlar için 100 farklı istasyon kuracağız. Altyapı, sunulan hizmet ve teknoloji olarak çok kaliteli yollar yapıyoruz. Bizim yaptığımız ve tüm yollarımız Avrupa’nın üzerinde teknolojiye sahip” şeklinde konuştu.

“Olası İstanbul depreminde Kuzey Çevre Otoyolu ana arter olacak”

Yaptıkları yolların kalite olarak son teknoloji olduğunu vurgulayan Soğukpınar, “Ayrıca, Avrupa’nın ilk 4 şeritli tünellerini yapıyoruz. Son dönemde yapılan Köprü ve tüm otoyollarımız bu teknolojiye sahip. Arkada çok ciddi çalışmalar oluyor. Sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bizim ekipte 1000’e yakın çalışan arkadaşımız var. Olası İstanbul depremi kapsamında Valilik ile iki yıldır çalışıyoruz. Depremde şiddeti en az hissedecek olan Kuzey çevreyolu olacak. O yüzden Kuzey çevreyolunu ana arter olarak belirleyeceğiz" dedi.