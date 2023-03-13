'Türkiye Fintek Pazarında büyüyor'

Türkiye’de fintek pazarı giderek büyürken, finansal hizmetler alanında dijital dönüşüm hızlanıyor. Online Tahsilat ve Açık Bankacılık ürünleriyle sektör lideri olan Finrota; e-tahsilat, sanal POS ve ödeme sistemleri teknolojileri geliştiriyor. Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, “Firmaların finansal teknolojide rotasını çiziyoruz” dedi.

Finrota, ödeme sistemleri ve Açık Bankacılık çözümleri sunmak amacıyla 2001 yılında Eçözüm adıyla kuruldu. 2021 yılında Param bünyesine dahil olarak ürün ve hizmetlerinin gücünü artıran kuruluş, "Finrota" adıyla yoluna devam ediyor. Finrota’nın, ulusal ve uluslararası şirketlere AR-GE ve yüksek teknoloji kullanarak geliştirdiği ürünlerle çözümler sunduğunu belirten Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, “Gelişmiş teknolojik altyapımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarından edindiğimiz deneyim ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümlerimizle firmaların tahsilatlarını ve finansal işlemlerini tek ekrandan, zaman tasarrufu sağlayarak otomatize hale getiriyoruz. Finansal teknoloji yardımı ile firmaların finansal rotalarını çizmelerine yardımcı oluyoruz” diyerek sektörle ilgili önemli bilgiler verdi.

Türkiye’nin en büyük online tahsilat platformu: Netahsilat

Finrota çatısı altında yer alan ürünlerden de bahseden İlknur Uzunoğlu, Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi olan Netahsilat, Açık Bankacılık çözümleri sunan NetEkstre, Posrapor, E-DBS ve TÖS (Toplu Ödeme Sistemi) ürünleriyle hizmet verdiklerini ifade etti. Türkiye’nin en büyük online tahsilat platformu olan Netahsilat; bayilerden, abonelerden, müşterilerden ve kullanıcılardan gelişmiş tahsilat yöntemleri ile ödeme aldığını söyleyen İlknur Uzunoğlu’nun şöyle devam etti; “Netahsilat, online yazılım sistemi ile Türkiye’de sanal POS hizmeti veren 20 banka ve 4 ödeme kuruluşunun sanal POS entegrasyonu tek ekrandan kullanılabiliyor. Türk Lirası veya dövizli tahsilat, tek entegrasyonla ödeme alabileceğiniz alternatif ödeme yöntemleri ve yurt dışı ödeme kuruluşları imkânının yanı sıra uzaktaki müşterilere de SMS ve e-mail ile ödeme linki gönderebilme ya da sahada mobil tahsilat kolaylığı da sunuyoruz. Netahsilat sayesinde mail order yöntemine ve bu yöntemin risklerini göze almaya gerek kalmıyor. Tekrarlayan ödemelerde müşterilerinizin kartını saklayarak, her seferinde kart bilgisi girilmesine gerek olmadan deneyimlerini iyileştirme imkanı sağlıyoruz."

NetEkstre ile tüm banka hesap hareketleri tek ekranda

Netahsilatın’ın faydalarıyla ilgili bilgiler veren Uzunoğlu, "Ürünün gelişmiş altyapısı sayesinde sadece finansal bilgileri görüntüleme değil; cari hesap, e-ticaret entegrasyonu, IVR entegrasyonu ve ERP entegrasyonları ile otomatik aktarım imkânı da sunuyoruz. PCI DSS ve ISO 27001 güvenlik standartlarını içeren 3D Secure uyumlu dijital güvenlik, zaman tasarrufu ve kullanıcı dostu arayüz diğer faydalarımız arasında yer alıyor. Finrota’nın Açık Bankacılık ürünü olan NetEkstre, tüm banka hesap hareketlerini tek ekrandan kolayca yönetme olanağı sağlıyor. Açık Bankacılık çözümlerinden faydalanan şirketlerin sayısının arttığını söylemek mümkün. NetEkstre platformumuzla, firmalara banka hesap bilgileri, hesap hareketleri ve raporlamalar konusunda çözümler sunuyoruz. Kullanıcılarımız, NetEkstre sayesinde banka hesaplarındaki tüm hesap hareketlerini sadece görüntülemekle kalmıyor, online olarak ERP/muhasebe sistemlerine de aktarabiliyor ve bu sayede banka hesap hareketlerini tek panelden anlık olarak takip edebiliyor. 29 bankanın hesap hareketleri entegrasyonunun olduğu NetEkstre ekosisteminde, bin 700’den fazla aktif firma bulunuyor” şeklinde konuştu.

Yenilikçi Açık Bankacılık hizmetleri

Finrota’nın Açık Bankacılık hizmetleri arasında fiziki ve sanal POS raporlama sistemi olan Posrapor ürününün de yer aldığını belirten İlknur Uzunoğlu, Posrapor’a üye olan firmaların, farklı banka ve ödeme kuruluşlarına ait işlemleri ortak bir veri formatında görebildiğini ifade etti. Uzunoğlu, “Firmalara; tutar, komisyon, taksit sayısı, kart programı, vade tarihi gibi pek çok bilgiyi içeren detaylı raporlar sunuyoruz. Finrota bünyesindeki bir başka ürün olan E-DBS’den de (Elektronik Doğrudan Borçlandırma Sistemi) aslında bir nakit yönetim sistemi. Bu sistemle, geniş bayi veya müşteri ağı bulunan firmaların, yapacakları mal ve hizmet satışlarına yönelik fatura tahsilatlarını otomatik olarak gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. E-DBS ürünümüz sayesinde farklı bankalardaki tüm DBS, yani doğrudan borçlandırma sistemi işlemleri tek panelden yönetilebiliyor. Firmalar, E-DBS’den yararlanarak faturalarının tahsilatı için talimatlar oluşturabiliyor ve limitlerini takip edebiliyor" dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sağlayan çözümler

KOBİ’lere yönelik hizmetlere de değinen İlknur Uzunoğlu, "Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi olan Netahsilat ve Açık Bankacılık çözümleri sunan NetEkstre ürünlerini, firmaların yanı sıra KOBİ’lerin de ihtiyaçlarına özel paketler haline getirdik. Daha düşük ücretlerle ulaşılan özel paketler, aylık yenilenebildiği gibi dijital kanallardan kolayca iptal edilebiliyor. KOBİ’ler ayrıca, kullandıkları ürünleri üst pakete taşıyabilme ya da ek paket alma opsiyonuna sahip oluyor. Sektörde ilk defa ’Kurumsal’ ve ’KOBİ’ segmentini ayırarak fark oluşturuyoruz. Böylelikle kurumsal, ticari firmaların finansal hayatını kolaylaştıran finansal ürünlere KOBİ’ler de ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Açık Bankacılık, bankacılık süreçlerini kolaylaştıran birçok avantajı beraberinde getiriyor”

Açık Bankacılık lisanslama sürecinin, en önemli gündem konularından biri olduğunu belirten Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, şöyle devam etti; “Son 3 yılda ülkemizde kurumsal alanda banka hesap hareketlerinin alınmasına yönelik büyük ilerleme sağlandı. Klasik bankacılık anlayışının dijital dünyaya daha fazla entegre olması anlamına gelen Açık Bankacılık, şirketlerin ve bireylerin finansal hayatını yeniden tanımlıyor. Bankacılık işlemlerinin ve verinin söz sahibi olduğu Açık Bankacılık, müşteriler için bankacılık süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Farklı bankalar üzerinden yapılacak para transferlerini başlatma ve farklı bankalar üzerindeki hesap bilgilerinin NetEkstre platformunda konsolide edilmesi konularında kullanıcılara yardımcı oluyoruz.”

Müşteri deneyimi trendleri

Müşteri deneyimi trendleri hakkında bilgiler veren İlknur Uzunoğlu, değişen müşteri beklentileri ve yeni teknolojilerden alınan ilhamla müşterilere yenilikçi, pratik, ulaşılabilir servis sunma kavramının ortaya çıktığını ifade etti. Uzunoğlu son olarak şunları söyledi; “Bu yapıda müşteri onayı ile müşteri verisi farklı bir kurum ile paylaşılarak müşterinin farklı hizmetlere erişebilmesi mümkün hale gelebiliyor. Bu yönü ile Açık Bankacılık, yeni iş modellerinin oluşmasını sağlayabilecek önemli bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde hem bireylerin hem de şirketlerin finansal teknoloji hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız.”