'Türkiye kanatlı et üretiminde kendi kendine yeten bir ülke'

Kocaeli İl Tarım Müdürü Levent Küçük, "Kırmızı et üretiminde yüzde 98, süt üretiminde yüzde 108, yumurta üretiminde yüzde 123 oranında, kanatlı et üretiminde yüzde 137 oranında kendi kendimize yeten bir ülkeyiz" dedi. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç ise üreticinin haklarını korumak için kooperatif kuracaklarını söyledi.

Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, Kocaeli’nin Türkiye’nin beyaz et yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki yıllarda amacımız profesyonel çiftçilik, modern tarım üzerinde çalışmalar yapmak. Modern tavukçuluğun doğuşundan bu yana geçtiğimiz yüzyılı geride bırakan tavuk, dünyanın en popüler eti oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yayınladığı rapora göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu trend ivme kazanacak. Rapora göre yılda 74 milyar tavuk yetiştirilip tüketiliyor. Bu rakamın 2023 yılı itibarıyla yüzde 15 artarak 85 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Yani biz üreticiler toplumsal sınıf tanımaksızın her sofraya ürünler yetiştiriyoruz. Birlik çatısı altında daha fazla zaman geçirerek bu yükselen ivmede daha büyük katkı sağlamanızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Pazar sorunumuz yok"

Kocaeli’nin her anlamda üretim kenti olduğunu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, "Üretimin önemi özellikle pandemide ortaya çıktı. Kendi kendine yetebilen bir şehir olmanın önemi çok büyük olmaya başladı. Çünkü zor zamanda kimsenin kimseye yardım etmediğini gördük. Dolayısıyla şehirler olarak, ülkeler olarak kendi kendimize yetebilmeyi sağlamak zorundayız. Dünyada üretimin bu derece artması, önem kazanması şehrimiz için de önemli. Şehrimizin nüfusu 2 milyon ama bana sorarsanız 18 artı 2 milyon. Yanı başımızda koskoca bir mega kent var. Dolayısıyla pazar sorunumuzun olmaması, üretimimizi ve pazarlamamızı kolay yapabilmemiz çok önemli bir konu" şeklinde konuştu.

"Kanatlı et üretiminde yüzde 137 oranında kendi kendimize yeten bir ülkeyiz"

Hayvansal üretim hakkında bilgi veren Küçük, "Çok klişe sözler var. Mesela gıda krizi kelimesi ve deyimi ortaya çıkmaya başladı. Ülkemizin verilerine göre hayvansal üretimimizde özellikle et, süt, bal, kanatlı et, beyaz et, yumurta üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranlarımız son derece doyurucu. Kırmızı et üretiminde yüzde 98 oranında kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. Süt üretimimizde yüzde 108 oranında kendi kendimize yetebilen bir ülkeyiz. Yumurta üretimimizde yüzde 123 oranında, kanatlı et üretiminde yüzde 137 oranında kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Dolayısıyla sizin üretiminizle hem kendi ülkemizin ihtiyacını karşılamanız hem bu üretimle ihracat yapmamız ülkeye ayrı bir fayda sağlamaktadır. Kanatlı et birliği yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını ve projelerini dinliyoruz. Yer sorunları, yeni yatırım sorunları, tarımsal alanda yeni yapılar yapma sorunlarını dinledik. Bunlar için inşallah çalışmalar yapacağız. Yeni projeleri var. Gübre üretimi konusundaki projeleriyle ilgileniyoruz. Üretimde payımıza ne düşüyorsa, üreticilerimizin yanında olabilmek adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"4 yılda tarım ve hayvancılığa 433 milyonluk desteğimiz oldu"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Dairesi Başkanı Sebahattin Yaman, "Kocaeli’de 2019-2023 yılları arasında 54 projeyle 433 milyonluk bir tarım ve hayvancılığa desteğimiz oldu. Bu rakam her geçen gün büyümeye ve katlanmaya devam edecektir. Bu canlı hayvandan tutun da gübreden, katı atıktan yakıta, mazota, fide verimine kadar birçok farklı sektörü destekliyoruz" dedi.

"Merkez birliğine vekalet verirseniz hakkınızı sizin adınıza biz savunacağız"

"2017 yılında imkansız denilen bir kanatlı yönetmeliği çıkartıldı" diyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, "Her ne kadar tam olarak uygulanmasa da veya resmi kurumlar tarafından yaptırım gücü yok dense de bugüne kadar bu yönetmelik sayesinde 2017 yılından beri ciddi kazanım elde ettik. Bundan 3 ay önce Sözleşmeli Tarım Kanunu çerçevesinde yeni bir kanun tasarısı çıktı. Biz de o tasarı içinde yer aldık. Şu anda belki resmi olarak yayınlanmadı ama muhtemelen eylül ayı içerisinde bizimle ilgili olan bu yönetmelik yayınlanacak. Bu yönetmelikte kanatlı sektörünün ihtiyacı olan her şey var. Bu bağlamda merkez birliği görevini Ankara’da layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Bu yönetmeliğin uygulanması için entegreler yaklaşım göstermezse veya tamamen uygulamazlarsa ne yapacağız? Yönetmelik eğer elinizdeki tüm haklarınızı vermezse mahkeme yolunu seçeceksiniz. Kaybetmekten çekinen ve hukuk yoluna başvurmayanlar için kooperatif kurma kararı aldık. Merkez birliğine vekalet verirseniz hakkınızı sizin adınıza biz savunacağız. Bu yüzden vekalet önemli" şeklinde konuştu.

Toplantıya Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Dairesi Başkanı Sebahattin Yaman, ilçe tarım ve orman müdürleri, başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.