'Türkiye'nin dijital yolculuğunda müşteri deneyimi en önemli önceliklerimizden'

Bağımsız araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk Telekom, son üç yılın en yüksek müşteri deneyimi memnuniyet performansına ulaştı.

Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne verdiği katkıların sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamak ve müşterilerinin iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, yaygın fiber ağı ile sağladığı 1000 Mbps’e varan yüksek hızlar sayesinde son üç yılın en iyi müşteri deneyimi performansına ulaştığını duyurdu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonuyla hareket ederken, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, “Ülkemizin her köşesinde yüksek hız sağlama amacıyla yürüttüğümüz fiber altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile farklı alanlarda sunduğumuz ürün ve hizmetler, müşteri memnuniyeti konusunda olumlu göstergelere dönüşüyor. FTTH Council tarafından 2023 Nisan ayında yayımlanan ‘FTTH/B Market Panorama in Europe’ raporu, Türkiye’nin 15,7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Fransa ve İspanya’nın ardından Avrupa’da 3. sırada yer aldığını ortaya koydu” dedi.

“Fiberdeki gayretimiz müşteri memnuniyetini son üç yılın en yüksek seviyesine taşıdı”

Türk Telekom’un Türkiye’nin 81 ilinde 7/24 yürüttüğü fiber altyapı çalışmalarında gösterdiği özverinin sabit internetteki müşteri memnuniyet sonuçlarını dikkat çeken bir noktaya taşıdığını ifade eden Özden, “Bağımsız araştırma şirketi İpsos’un araştırmasına göre, 2023 2. çeyrekte müşteri deneyimi memnuniyet performansımız son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Performans yükselişinde, ‘marka iletişimi’miz ve ‘bağlantı kalitesi’nde sağladığımız artış etkili oldu. En fazla memnuniyet artışı ise 70,5 performans ile fiber müşterilerimizde görüldü” diye konuştu.

Memnuniyet skorları ödüle layık görüldü

Şirketin müşterileri ilişkilerindeki çözüm odaklı ve destekleyici yaklaşımı ödülle de karşılık buldu. Şirketin müşteri memnuniyeti odaklı iyileştirme projelerinden ‘Dönüşüm yolunun sonundaki ışık: Az Arız, Bol Memnuniyet’ isimli projesi Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde ‘Memnun Baykuş’ ödülüne layık görüldü. İletişim ve altyapı alanındaki sorumluluklarının yanı sıra pek çok sektöre, farklı alanlarda sundukları ürün ve hizmetlerle de değer oluşturmaya devam ettiklerinin ifade eden Özden, “Türk Telekom olarak, yüksek hızlı internet ile oyun sektöründe önce rol üstleniyoruz. Sporda dijitalleşmenin getirdiği yeniliklere öncülük ederek, TFF tarafından düzenlenen ve eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Dijital oyun platformumuz Playstore ve oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren GAMEON markamız ile de oyun sektörünü güçlendiriyoruz. Geleneksel yayıncılık anlayışını değiştiren Tivibu ile yenilikçi ve kullanıcı dostu teknolojik özellikleri, zengin içeriği, yenilenen yüzü ile ayrıcalıklı TV izleme deneyimini daha da ileri taşıyoruz. Sadece Tivibu’nun sunduğu 7 güne kadar geri al izle, durdur izle, kişiye özel kanal ve menü özelliklerinin yanında yenilenen platformu ile Tivibu, TV yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Türk Telekom Prime ile müşterilerimizin hayatına renk katıyoruz”

İstanbul Coffee Festival’de Türk Telekom Prime ile bu yıl da birbirinden özel sanatçıları ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacaklarına dikkat çeken Özden, “İnterneti bol tarifeleri, yüksek hızlı ev interneti ve özel hizmet ayrıcalıklarımızla müşterilerimizin hayatına renk katıyoruz. Türk Telekom Prime müşterileri, sonbahara renk katan etkinliklerinden İstanbul Coffee Festival’de sevilen sanatçıları Prime sahnesinde dinleme ve pek çok özel indirim ve ayrıcalıktan yararlanıyor. Çeşitli sektörlerden çok sayıda marka ile yaptığımız iş birliği ile Türk Telekom Prime müşterileri hayatın her alanında özel fırsatlardan yararlanıyor. Hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.