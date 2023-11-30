Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ ödül töreninde, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ağırlandı.

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl 9’uncu kez düzenlenen ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ ödül töreni Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini ağırladı. İstanbul’da gerçekleşen gala yemeğinde 2023 yılı ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ listesi açıklandı.

Törende konuşan Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer, ’’2013 yılında Slimstock ve LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Yönetiminin önemini duyurmak amacıyla Tedarik Zinciri yöneticilerinin ve yürütmüş oldukları projelerin daha görünür kılınması gerektiğine inanarak çalışmalara başladık. Ve Lojistik Deneği LODER’le birlikte Tedarik Zinciri Kulübünü kurduk. 2014 yılında ilk kez “Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödül törenini düzenledik. Bu yıl da 9’uncu kez sektörün önemli isimlerini ve onların değer oluşturan projelerini kamuoyuyla paylaşacağız. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Tedarik Zinciri liderlerine sonsuz teşekkür ederim’’ dedi

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan şöyle konuştu: ’’Tedarik Zinciri Yönetiminin başta dünyadaki daha sonra da Türkiye’deki önemini vurgulamak ve değerli yöneticilerimizin çalışmalarını görünür kılmak için bu ödül törenini düzenlemekteyiz. Genel anlamda Tedarik Zinciri Profesyonelleri Kulübü olarak yılda 3- 4 tane etkinliğimiz oluyor ama yıl sonuna doğru gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz aslında diğer etkinliklerimizin finalizasyonu niteliğinde oluyor. Sürecimiz 3- 4 aylık bir periyodu kapsıyor. Özellikle çok detaylı çalışmalar sonucunda firmaların Tedarik Zinciri yöneticileriyle ilgili bir liste oluşturuluyor. Hem o liste üzerinden değerlendirmeler başlıyor, hem de kendisi aday olan ya da aday gösterilen yöneticilerimiz olabiliyor. Projelerin değerlendirilmesi sonucunda liste belli bir final noktaya ulaşıyor. Bu yılki bu listenin oluşturulmasında 5 kişi olarak jüride görev aldık. Sonuçta da bu yılın, ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ni belirlemiş olduk. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl listeye giren bütün tedarik zinciri profesyonellerimizi içtenlikle tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.”

Jürinin belirlediği bu yılki ‘Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri’ listesi alfabetik sıralama ile açıklandı. Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:

Ali Akçay (Eve Mağazacılık-Tedarik Zinciri Müdürü)

Murat Aktaş (Menderes Tekstil-Tedarik Zinciri Direktörü)

Mehmet Ali Aslan (Şölen Çikolata-Tedarik Zinciri Direktörü)

Adem Aydın (Hyundai Assan-Tedarik Zinciri Müdürü)

Berkay Bozkuş (Gensenta-Tedarik Zinciri Direktörü)

Deniz Murat Çorabatır (TotalEnergies-Operasyon ve Lojistik Direktörü)

İhsan Ömür Demir (Lazzoni-Tedarik Zinciri Direktörü)

Barış Devrimsel(DowAksa-Tedarik Zinciri Direktörü)

Mert Erdoğ (Betek Boya-Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Sertaç Hamza (McDonald’s- Tedarik Zinciri Direktörü)

Erdal İmre (Esan Eczacıbaşı- Kıdemli Tedarik Zinciri Müdürü)

Fatma Irk Dursun (Kraft Heinz-Tedarik Zinciri Direktörü)

Bülent Karakoyunlu (Fasdat Gıda- Lojistik Müdürü)

Ayşegül Katar (Panço-Tedarik Zinciri Direktörü)

Bahadır Kepenek (Çimsa- Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Cüneyt Kozluca (Kimberly Clark- Kıdemli Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonları Müdürü)

Özlem Sinem Numanoğlu (BMC Savunma- Tedarik Zinciri Direktörü)

Hasan Türkay (Continental Confectionery Company- Tedarik Zinciri Direktörü)

Ogün Üstün (Yazaki Otomotiv- Türkiye Lojistik Merkezi Müdürü)

Cem Sonat Yüksel (Vodafone- Tedarik Zinciri Direktörü)