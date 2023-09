TAKİP ET

Türkiye’yi üretim üssü yapma amacıyla faaliyetlerini sürdüren Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan, "Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak için çalışıyoruz’’ dedi.

Lojistik, uluslararası ticaret, ve seramik başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Aslan Şirketler Grubu, İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan, gümrük ve lojistik sektörünün Türkiye ihracatındaki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Veli Arslan, Türkiye’nin konumu itibariyle uluslararası ticarette avantajlarının olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye’den yola çıkan ürün Avrupa’nın her noktasına maksimum 4 günde ulaştırılabiliyor"

Lojistik ve gümrük sektörlerinin ihracatın artmasında kilit rol oynadığına dikkat çeken Arslan, ‘’Lojistik ve gümrük uluslararası taşımacılık anlamında birbirine bağlantılı sektörler. Firmaların ürettikleri ürünleri dünyanın her yerine ulaştırıyoruz. Türkiye’den yola çıkan ürün Avrupa’nın her noktasına maksimum 4 günde ulaştırılabiliyor. Türkiye’nin konumu itibariyle avantajları var. Türkiye’de genç bir nesil var, üreten bir nesil var. Avrupa’da bizim gibi üreten bir toplum yok. Bu avantajımızı kullanmamız gerekiyor’’ dedi.

"Türkiye üretim ve lojistik üssü olmalı"

Türkiye ihracatının her geçen gün arttığını ifade eden Arslan, "500 milyar dolarlık ihracat hedefi var bu hedefe katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Üretim üssü olma hedefimiz var. Türkiye üretim üssü ve lojistik üssü olmalı. Konum itibariyle her yere ulaşmamız mümkün. Dünyanın her ülkesine uçak kargo ile bile ihracat yapabiliyoruz’’ diye konuştu.

"42 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Aslan Şirketler Grubu olarak faaliyetlerinden de bahseden Arslan, "Kendi tedarik ürünlerimizle birlikte 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şuan öncelikle Dubai ve Avrupa’da bir çok bölgede faaliyet gösteriyoruz. 5 yıllık planlamamız var bu 5 yıl içinde Arslan şirketler grubunu dünyaya duyurmayı hedefliyoruz’’ şeklinde konuştu.