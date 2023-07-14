'Türkiye Yüzyılı Bilecik Eğitim Çalıştayları' Osmaneli'nde başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ’Türkiye Yüzyılı Bilecik Eğitim Çalıştayları’ başladı.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemde Bilecik ve ülke eğitimi için orijinal hedef arayışı çalıştayları düzenliyor. Osmaneli Belediye Kültür Sanat Spor Turizm Konağında İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un başkanlığında, Osmaneli Bekediye Başkanı Münir Şahin’in ev sahipliğinde düzenlendi. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın moderatörlüğünde, Şube Müdürü Zekai Çobandere’nin teknik koordinasyonunda yapılan çalıştay hakkında bilgi veren İl Müdürü Akyol, "Planlama odaklı bir yöntem kullanılarak yapılan çalışmalara minik öğrencilerden kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine kadar geniş katılım sağlanıyor. İl genelinde yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere 10 çalıştay planlandı. Çalıştayların ilk ayağı Osmaneli Belediye Kültür Sanat Spor Turizm Konağında gerçekleştirildi. Çalıştayda 2030’lar ve 2040’lar Türkiye’sinin hayal ve hedef üretim çalışması yapıldı. Orijinal fikirlerin üretildiği çalışmaya ilkokul birinci sınıfı bitiren Öykü Çapan’ın talepleri alınarak başladı. Öğrenci, veli, aile birliği başkanı, muhtar, öğretmen, yönetici, emniyet, jandarma, sağlık, öğrenci taşıyıcısı temsilcileri olmak üzere eğitime dair fikri olan paydaşlar orijinal fikirler ürettiler" dedi.

Öte yandan Bozüyük, Gölpazarı, Söğüt, Pazaryeri çalıştayları ile devam edeceği bildirildi.