'Türkiye Yüzyılı Gölpazarı Eğitim Çalıştayı' düzenlendi

Bilecik’te ’Türkiye Yüzyılı Gölpazarı Eğitim Çalıştayı’ öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemde Bilecik ve ülke eğitimi için orijinal hedef arayışı çalıştayları düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un başkanlığında, Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın moderatörlüğünde, Şube Müdürü Zekai Çobandere’nin teknik koordinasyonunda yapılan çalıştayta 2030’lar ve 2040’lar Türkiye’sinin hayal ve hedef üretim çalışması yapıldı.

Çalıştay hakkında bilgi veren İl Müdürü Akyol, "Planlama odaklı bir yöntem kullanılarak yapılan çalışmalara minik öğrencilerden kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine kadar geniş katılım sağlanıyor. İl genelinde yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere 10 çalıştay planlandı. Çalıştayda 2030’lar ve 2040’lar Türkiye’sinin hayal ve hedef üretim çalışması yapıldı. Öğrenci, veli, aile birliği başkanı, muhtar, öğretmen, yönetici, emniyet, jandarma, sağlık, öğrenci taşıyıcısı temsilcileri olmak üzere eğitime dair fikri olan paydaşlar orijinal fikirler ürettiler" dedi.