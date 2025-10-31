'Türkiye Yüzyılı Kadınları' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

‘Türkiye Yüzyılı Kadınları’ sergisinin açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "En çok da kadınlar dertleniyor bir çocuğun gözyaşı olduğu zaman. Dolayısıyla Kızılay’ımızın kadınları hilalimizin kadınları iyi ki varlar" dedi.

Türk Kızılay’ın düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Kadınları’ sergisinde Cumhuriyet tarihine iz bırakmış 44 kadının minyatür portrelerini Ankara’daki Renda Köşkü’nde sanatseverlerle buluşturdu. Türk Kızılay, Cumhuriyet’in 102. yılı anısına, Türkiye’nin bugünlere gelmesinde öncü rol oynamış kadınları onurlandırmak üzere ‘Türkiye Yüzyılı Kadınları’ sergisini hazırladı. Sanatçı Murat Uçar imzasını taşıyan 44 adet minyatür portreden oluşan sergi, Kızılay Haftası kapsamında sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış töreni Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen sergide Nene Hatun, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye, Türkan Akyol ve Leyla Gencer gibi Cumhuriyet tarihinin öne çıkan isimlerinin minyatür portreleri yer aldı.

Ailenin temelinde kadının rolünün önemli olduğu vurgulayan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay’ın eğer bir cinsiyeti olsaydı elbette ki bu kadın olurdu çünkü Türk Kızılay, şefkat demek, dayanışma demek. Bir dertlinin derdine deva olabilmek demek ama en başta o derdi anlayabilmek demek. İşte bütün bunları yapabilen aslında kadınlarımızdır. Bir taraftan da ihtiyaç alanına baktığımız zamanda el uzattığımız kişiler de genellikle kadın oluyor. Türk Kızılay’da sadece kadınlar daha fazla ihtiyaç sahibi diye kadınlara öncelikle el uzatmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın ailenin temeli. Eğer ailenin kadını güçlüyse, ayaktaysa o aileye hiçbir şey olmuyor. Herhangi bir yerde güzel bir organizasyon yaparken mutlaka işin iki tarafında da kadınlar var. İşte bugün burada Türkiye’nin tarihindeki bu güçlü kadınların sergisini ve hikayesini görüyor olacağız. En çok da kadınlar dertleniyor bir çocuğun gözyaşı olduğu zaman. Dolayısıyla Kızılay’ımızın kadınları hilalimizin kadınları iyi ki varlar. Türk kadını her zaman çok güçlüydü. Bugün göreceğimiz sergide de aslında hangi alanlarda nerelere dokunduklarını bir kere daha göreceğiz. İyi ki Türk kadınları var. Ben de Türkiye’de bir Türk kadın olarak doğduğum büyüdüğüm için çok mutluyum. Bu milletin bir ferdi olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin de 102. yılına istinaden böyle bir sergi yaparak farkındalık oluşturmak istedim"

44 adet minyatür portreyi yaklaşık 9 ayda yaptığını ifade eden minyatür sanatçısı Murat Uçar, "Sergimizin amacı, hoşgörünün, sevginin ve merhametin ortak noktası olan Kızılay’ımıza Cumhuriyetimizin de 102. yılına istinaden böyle bir sergi yaparak hem bir farkındalık oluşturmak hem de bir katkıda bulunmak istedim. Onun için böyle bir sergi düzenledik. Sergimizde Cumhuriyet’i kuranlar ve yaşatanlar olarak iki bölüm olarak ayrılıyor. Zübeyde Hanım’dan başlıyor, Halime Çavuşlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar’dan devam edip gönlümüze ışık olan voleybol takımımızdaki kızlarımızın da resminin olduğu bir tane eserle bitiyor. Sergimiz toplamda 44 adet eserden oluşuyor. Hepsini yapmayı çok isterdim ama 8-9 aylık bir süreçte yapabildiklerim maalesef bunlar olduğu için 44 taneyle sınırını tutmak zorunda kaldım. İnsanlar odaklarının kaçtığı bir dönemdeyken sadece oradaki bir eseri görebilmek için gösterdikleri çaba benim için çok önemli. Sizler büyüteçle görmeye çalıştığınız eserleri ben onları yaparak, resmederek herkesin gönlünde tart kurmaya çalışıyorum" açıklamalarında bulundu.