'Türkiye Yüzyılı'nı Nasıl Okumalıyız?' konferansı AKM'de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri ‘Türkiye Yüzyılı’nı Nasıl Okumalıyız?’ konferansıyla devam edecek. Yazar Dr. Necdet Subaşı’nın konuşmacı olarak katılacağı program 24 Ekim Salı günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 24 Ekim Salı günü saat 19.00’da ‘Türkiye Yüzyılı’nı Nasıl Okumalıyız?’ konulu konferans gerçekleştirilecek. AKM’nin ev sahipliği yapacağı programa Dr. Necdet Subaşı konuşmacı olarak katılacak. Yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı’nın konuşulacağı programa tüm kültür sanat dostları davet edildi.