'Türklerin Acıları' isimli kitabın paneli Ankara'da yapılacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kuşlukta Yazarlar Topluluğu’nun hazırladığı ‘Türklerin Acıları’ kitabı Ankara’da düzenlenecek bir panelle kamuoyuna tanıtılacak.

Türk Ocakları Genel Merkezi’nde yapılacak panelde kitap yazarlarından Prof. Dr. A. Filiz Yavuz, Prof. Dr. Ali Çayköylü ve Dr. Hayati Bice ile Dr. İbrahim Atabey kitabın hazırlanma süreci ve bazı bölümleri hakkında bilgi verecek.

Kitabın telif gelirleri ise üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.