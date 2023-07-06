'Turuncu Damla' finansal okuryazarlık projesi ile 10 yılda 60 bin çocuğa ulaşıldı

ING Türkiye, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile birlikte gerçekleştirdiği tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı olan Turuncu Damla projesi ile 10 yılda yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaştı.

Toplumsal yatırımlar alanında finansal yetenekleri geliştirmeyi önceliklendiren ING Türkiye, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile birlikte gerçekleştirdiği tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı olan Turuncu Damla projesi ile 10 yılda yaklaşık 60 öğrenciye ulaştı. 2013 yılından bu yana devlet ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 8 hafta boyunca finansal okuryazarlık eğitimi sağlanan proje ile çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturulması ve davranış değişikliği oluşturulması amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül kazanan Turuncu Damla projesi, birçok alanda başarıyı getiren sabır, azim, sebat, özgüven ve liderlik gibi temel özelliklere odaklanırken, toplam 8 hafta boyunca ‘gelecek odaklı davranış’, ‘limitli kaynaklar’, ‘cazip ürüne karşı durabilme’, ‘istek ve ihtiyaç arasındaki farkı görebilme’, ‘bütçeleme’, ‘sabırlı davranma’, ‘zor kararlar verebilme’ ve ‘grup kararları alabilme’ konularındaki eğitimlerle çocukların bakış açılarını geliştirmeye katkı sağlıyor.

Projenin bahar döneminde 4 bin 700’ün üzerinde öğrenci programdan mezun oldu

Turuncu Damla’nın 2023 yılı bahar dönemi başarıyla sona erdi. Bu dönemde Ağrı, Bursa ve Kırklareli illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliğinde 140 okulda 220 öğretmen ile 4 bin 770 öğrenciye ulaşıldı.

Turuncu Damla eğitimleri ile rekabete eğilimdeki cinsiyet farklılığı ortadan kalkıyor

Turuncu Damla ile öğrencilere, sınıf öğretmenleri üzerinden doğal eğitim ortamları bozulmadan eğitim veriliyor ve eğitimlerin etkisi akademik temelli analizlerle ölçümleniyor. Etki ölçüm sonuçları, eğitimin ‘rekabet eğilimindeki cinsiyet farklılığını’ ortadan kaldırdığını, eğitim alan kız öğrencilerin rekabete yatkınlığının, eğitim alan erkek öğrencilerle aynı seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca, projenin bahar döneminde yer alan öğretmenlere değerlendirme formu iletilerek görüşleri alındı. Formu dolduran öğretmenlerin neredeyse tamamı bu projeyi başkalarına önereceğini ve projedeki hikayelerin çocukların seviyesine uygun olduğunu belirtti.