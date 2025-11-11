'Üç Jokerli Konken' Adana'da kapalı gişe sahnelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (KŞT), "Üç Jokerli Konken" adlı oyunuyla Adana Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı.

KŞT ekibi, festivalin kapanış oyunu olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahne aldı. Oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, Adana Şehir Tiyatroları Müdürü Melih Rahmi Akyol ve çok sayıda sanatsever izledi. Kapalı gişe sahnelenen oyunun sonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Adana Şehir Tiyatroları yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Alman yazar Petra Blume’un kaleme aldığı oyunun Türkçeye çevirisini Yücel Erten, yönetmenliğini Erkan Taşdöğen yaptı. Yönetmen yardımcılıklarını Senem Akman ve Levent Muratoğlu üstlendi. Oyunda Seda Güven Şahin, Meltem Özsavaş, Seçil Mutlu Oğuz, Duygu Mine Özcan ve Tunç Efe rol aldı. Oyunun sahne tasarımı Eylül Gürcan, kostüm tasarımı Duygu Çakır Irmak, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter, ses tasarımı Mehmet Cebe ve müzikleri ise Sertan İpek tarafından hazırlandı.