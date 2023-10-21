'Üç Köy Üç Meydan' projesinin son ayağında temel atıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ele alınan ‘Üç Köy Üç Meydan’ projesinin son ayağı atıldı. Projeye ilişkin konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, “Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşam tasarlamak” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu mahallelerindeki kırdan kente dönüşüm sürecini çok boyutlu ele aldığı ‘Üç Köy Üç Meydan’ projesinin son ayağı olan Gürpınar köy içi meydanı, kent enstitüsü ve kapalı otoparkın temeli atıldı.

“Sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz”

Projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz aslında Gürpınar’da sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız komşularımız için daha iyi bir yaşam tasarlamak” ifadelerini kullandı.