'Üçü Bir Arada' 4 Ağustos'ta seyircinin karşısına çıkacak

Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken "Üçü Bir Arada", 4 Ağustosta Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosunda seyirci karşısına çıkacak.

Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken "Üçü Bir Arada" İstanbul Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyircilerin karşısına çıkacak. 4 Ağustosta seyircinin beğenisine sunulacak oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı "Üçü Bir Arada", hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, bitiş çizgisini göğüsleyemeyenlerin, mutsuzluğa abone kaybetmeye yazgılı doğanların, erkeklikle sınanan erkeklerin hazin anlatılmayan mütevazı hikayesini anlatıyor.