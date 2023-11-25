'Ufuktaki Yeni Türkiye 2. Balıkesir Buluşmaları' başladı

Uluslararası Vuslat Platformu’nca düzenlenen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" başlıklı konferanslar dizisi, Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ilçedeki termal otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıla Girerken Ufuktaki Yeni Türkiye" programında ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Osmanlının Bosna’yı da Kudüs’ü de adalet ve merhametle yönettiğini ifade etti. Osmanlı Devletinin tarihe "Pax Ottomana" yani "Osmanlı Barışı" olarak geçtiğini Akbaşoğlu, "Türkiye, ikinci yüzyılına girerken hedefimiz hep beraber Paks Türkiye’yi yani Türkiye Barışı’nı gerçekleştirmektir. Bu, bütün insanlığın aradığı huzur ve sükunun, güvenliğin ve refahın, adalet ve barışın, şefkat ve merhametin adresi dün Osmanlıydı, bugün de Türkiye’dir. 100 yıl önce bizi yok etmek isteyenler, bugün Gazze’nin önünde Akdeniz’de demirlemiş vaziyetteler” dedi. Akbaşoğlu “Bu vuslatın toplantısı, Türkiye Yüzyılı’nın, Paks Türkiye’nin ve Kudüs’te buluşmanın vuslatının toplantısı olsun diyorum"dedi.

Uluslararası Vuslat Platformu ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini ifade etti. Darbeler ve darbe girişimleriyle her 10 yılda bir Türk gençliğine zarar verildiğini ifade eden Cebeci, "Bu ülkede artık barışı sağlayacak, ötekileştirmeyecek, farklı düşüncesine rağmen kucak açacak ve bağrına basacak bir düşünceye sahip olmalıyız. Tek vücut olup bir binanın tuğlaları gibi kenetlenen Müslümanlar olmalıyız. Şimdi gence soruyorsun, ’Araplar bizi arkadan vurdu’ diyor. Şerif Hüseyin’i İngiliz’in tahriki ile Hicaz’da ayrı bir halife oluşturacak, onu halife yapacaklardı. Onların kontrolünde dünyayı yöneteceklerdi. FETÖ için de aynı işi düşündüler, eğer 15 Temmuz’da galip gelselerdi; FETÖ’yü halife ilan edip dünya Müslümanlarını onunla yöneteceklerdi ama Allah kursaklarında bıraktı" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da programın önemine değinerek, bir açılış konuşması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir’in sağlıklı yaşam için çok uygun bir yer olduğunu dile getirerek, "Hava atmak istiyorsanız, Türkiye’nin istediğiniz yerine gidin. Ama hava almak istiyorsanız Balıkesir’e gelin" dedi.

Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, katılımcılara uyuşturucunun zararlarına değinerek bir defa bile kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Açılış programına konuşmacıların dışında Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Şef Ömür Akkor, belediye başkanları ve kurum amirleri de katıldı.

3 gün sürece siyaset, sağlık, bilim ve eğitim konferanslarının yer alacağı program, pazar günü sona erecek.